Skoda объявляет большие скидки на покупку машин в России

Фото: Skoda
До конца августа во всех дилерских центрах Skoda действуют специальные акции на покупку автомобилей. Воспользовавшись предложением, можно сэкономить около 300 000 рублей.

Теперь при покупке лифтбэка Skoda Rapid можно сэкономить до 138 700 рублей, а выбрав кроссовер Karoq — 105 685 рублей. Полноразмерный SUV — Kodiaq даст возможность сохранить для семейного бюджета 235 800 рублей, а сверхпопулярная Octavia — 197 400 рублей. Наконец, флагманский Superb стал выгоднее на 300 000 рублей.

Как и прежде, на весь модельный ряд марки действуют различные кредитные программы. Так, ставка на 12 месяцев по классическому кредиту на модели Rapid и Karoq составит всего от 0,1% годовых, с первоначальным взносом от 50%. А кредит Simply Clever можно оформить по ставке от 6,9% до 8,9%.

Продолжают действовать программы утилизации и трейд-ин, которые дают возможность сэкономить до 115 000 рублей, в зависимости от автомобиля.

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4 августа 2020
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