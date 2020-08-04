Skoda объявляет большие скидки на покупку машин в России

Теперь при покупке лифтбэка Skoda Rapid можно сэкономить до 138 700 рублей, а выбрав кроссовер Karoq — 105 685 рублей. Полноразмерный SUV — Kodiaq даст возможность сохранить для семейного бюджета 235 800 рублей, а сверхпопулярная Octavia — 197 400 рублей. Наконец, флагманский Superb стал выгоднее на 300 000 рублей.

Как и прежде, на весь модельный ряд марки действуют различные кредитные программы. Так, ставка на 12 месяцев по классическому кредиту на модели Rapid и Karoq составит всего от 0,1% годовых, с первоначальным взносом от 50%. А кредит Simply Clever можно оформить по ставке от 6,9% до 8,9%.

Продолжают действовать программы утилизации и трейд-ин, которые дают возможность сэкономить до 115 000 рублей, в зависимости от автомобиля.