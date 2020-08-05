Названа точная дата премьеры нового Infiniti QX55

На 11 ноября 2020-го года назначена первая презентация модели Infiniti QX55. Соответствующее объявление сделали в штаб-квартире Infiniti Motor Company.

Как уже сообщал портал «АвтоВзгляд», этот японский премиальный купе-кроссовер официально позиционируется в качестве наследника той самой «кепки» — как российские автомобилисты неформально называли кросоверы называли Infiniti FX.

Ранее сообщалось, что новичок построен на одной «тележке» с уже известным потребителю Infiniti QX50. Ожидается, что основные узлы и агрегаты кросс-купе QX55 позаимствует у соплатформенника.