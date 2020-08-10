Мечта олигарха: в России начались продажи нового Bentley

К слову, пока британский седан добирался до российских миллиардеров, седан успел пережить рестайлинг. В частности, модель получила четырёхместный салон, без которого нельзя представить представительский автомобиль: на заднем ряду появилась пара индивидуальных кресел, выполненных по высшему разряду.
В списке опций возникло несколько занятных позиций. Это раскладные столики, для управления которыми предусмотрен электропривод, а также… подогрев подлокотников. Вдобавок цену машины можно увеличить, заказав обивку задних сидений полуанилиновой кожей. Её прострочку мастера из Крю выполнят, разумеется, вручную.
Передняя часть роскошного салона обновилась по остаточному принципу. У рулевого колеса сменился дизайн, а в ободе появился датчик, чтобы водитель держал руки на баранке. Новые варианты отделки интерьера, плюс расширенный набор колёсных дисков и решёток радиатора — это «must have» при любом рестайлинге.
Напомним, что новый Flying Spur — это Panamera, перекроенная на британский манер, ведь обе модели базируются на общей архитектуре. У «Бентли» те же преселективный восьмиступенчатый «робот», подруливающие задние колеса, муфта подключения передка и 48-вольтовая электросистема для всей мехатроники, включая активные стабилизаторы.
Шестилитровый двигатель — как полагается флагману, о двенадцати цилиндрах (635 л. с. и 900 Н·м), так что 2,5 тонны улетают до «сотни» за 3,8 секунды. Хотя со временем для экономов наверняка выкатят 8-цилиндровый вариант. Но пока мастера автомобильной роскоши решили не девальвировать флагманский статус седана.
Интересно, что пресс-релиз умалчивает о ценнике этого шедевра автомобилестроения. Наверное, потому, что потенциальных покупателей вряд ли волнуют такие мелочи…