Мечта олигарха: в России начались продажи нового Bentley

К слову, пока британский седан добирался до российских миллиардеров, седан успел пережить рестайлинг. В частности, модель получила четырёхместный салон, без которого нельзя представить представительский автомобиль: на заднем ряду появилась пара индивидуальных кресел, выполненных по высшему разряду.

В списке опций возникло несколько занятных позиций. Это раскладные столики, для управления которыми предусмотрен электропривод, а также… подогрев подлокотников. Вдобавок цену машины можно увеличить, заказав обивку задних сидений полуанилиновой кожей. Её прострочку мастера из Крю выполнят, разумеется, вручную.

Передняя часть роскошного салона обновилась по остаточному принципу. У рулевого колеса сменился дизайн, а в ободе появился датчик, чтобы водитель держал руки на баранке. Новые варианты отделки интерьера, плюс расширенный набор колёсных дисков и решёток радиатора — это «must have» при любом рестайлинге.