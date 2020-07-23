Дорогие автомобили в России: почему одни марки в жутком минусе, а другие — процветают

Автомобильный рынок в России из-за COVID-19 обрушился в апреле 2020 года, завершив месяц с отрицательной динамикой, по данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), в 72,4% (38 922 проданных новых легковых машин и легкого коммерческого транспорта против 141 011 единиц в апреле 2019 года). В минус ушли все автостроители за исключением китайского Changan. Но последнему удалось показать феерический рост в 53% только за счет мизерных прошлогодних объемов — всего 146 авто. Так что хвастаться им, в общем-то, нечем.

В мае объемы проданных авто тоже оказались «на уровне плинтуса», но все же падение несколько сократило темпы: −51,8% (63 033 машины). Не считая вышеупомянутого Changan, в плюс вышли еще пара «поднебесных» брендов — Haval, запустивший в июне 2019 года свой завод под Тулой, и FAW. Если говорить точнее, то первый показал положительный результат в 5%, распродав 747 кроссоверов и внедорожников, а второй — +19%, отдав в руки покупателей целых 83 автомобиля.