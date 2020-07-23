Дорогие автомобили в России: почему одни марки в жутком минусе, а другие — процветают

Автомобильный рынок в России из-за COVID-19 обрушился в апреле 2020 года, завершив месяц с отрицательной динамикой, по данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), в 72,4% (38 922 проданных новых легковых машин и легкого коммерческого транспорта против 141 011 единиц в апреле 2019 года). В минус ушли все автостроители за исключением китайского Changan. Но последнему удалось показать феерический рост в 53% только за счет мизерных прошлогодних объемов — всего 146 авто. Так что хвастаться им, в общем-то, нечем.
В мае объемы проданных авто тоже оказались «на уровне плинтуса», но все же падение несколько сократило темпы: −51,8% (63 033 машины). Не считая вышеупомянутого Changan, в плюс вышли еще пара «поднебесных» брендов — Haval, запустивший в июне 2019 года свой завод под Тулой, и FAW. Если говорить точнее, то первый показал положительный результат в 5%, распродав 747 кроссоверов и внедорожников, а второй — +19%, отдав в руки покупателей целых 83 автомобиля.
Кроме того, в последний весенний месяц неплохо себя чувствовали некоторые марки, представляющие в нашей стране легкую коммерческую технику: FIAT (88 экземпляров, +1%) и Isuzu (71 авто, +29%). Здесь тоже все понятно: продажи поднялись только за счет того, что в прошлом году они были катастрофически низкими, плюс отложенный спрос.
Июньский рынок еще больше сократил разрыв с уровнем 2019 года: −14,6% и 122 622 реализованных авто. Здесь уже, как говорится, начала вырисовываться довольно интересная картина: рост сбыта наблюдался у Skoda (7282 единицы, +3%), входящей в десятку российских лидеров, Mazda (2642 штуки, +9%), коммерческих автомобилей Ford (1088 автомобилей, +1%) и Hyundai (33 машины, +38%).
Куда более интереснее, что динамику выше нуля продемонстрировали некоторые премиальные бренды. Но здесь надо понимать, что объемы продаж автостроителей, выводящих на рынок дорогостоящие машины, никогда не были великими, на то они и дорогостоящие, доступные лишь небольшой прослойке потребителей.
Например, Lexus, распродавший 2023 автомобиля, увеличил объем на 23% (в январе-июне — 8537 машин, −8%). Или Cadillac, реализовавший 103 автомобиля, превысил уровень 2019 года на 6%. Кстати, если смотреть на итог полугодия, то американская марка тоже вышла в плюс (515 авто, +17%) на фоне падения рынка (-23,3%).
Портал «АвтоВзгляд» решил выяснить причины роста продаж этих премиум-марок, которому позавидовал бы практически любой бренд, не считая, пожалуй, нескольких «поднебесных» компаний.
В пресс-службе компании Cadillac успех связывают с выходом на рынок двух новых кроссоверов — обновленного XT5, прием заказов на который в нашей стране стартовал в декабре 2019 года, и совершенно нового трехрядного XT6. Его продажи начались в феврале 2020-го. Кроме того, очень востребованным оказался онлайн-сервис по бронированию автомобилей.
В компании Lexus считают, что прекрасный результат достигнут за счет первоклассного сервиса и онлайн-технологий.
— Даже в непростых обстоятельствах мы старались предоставить высочайшее качество услуг и найти индивидуальный подход к каждому покупателю, — сообщил директор бренда Lexus в России Освальдо Валентини. — Важным шагом на пути к организации онлайн-продаж стал запуск сервиса "Автомобили в наличии' — он позволяет сэкономить время наших клиентов, — подытожил он.
Можно предположить, что положительную динамику обеспечила еще и лояльность клиентов. Как уточнял портал «АвтоВзгляд» ранее, американская компания JD Power подсчитала индекс приверженности покупателей у разных брендов. И Lexus занял первое место по этому показателю в премиум-сегменте.
Стоит отметить, что у прочих брендов, продающих весьма недешевые машины, дела не так хороши. Например, Porsche в июне потерял 15% продаж (469 экземпляров), Jeep — 23% (118 авто), Audi — 28% (956 единиц), а Land Rover — все 54% (340 штук). А у бренда Chevrolet, сократившего продуктовую линейку в России до двух моделей (Tahoe и Traverse) и вовсе потери составили 98% (в первый летний месяц было реализовано 37 машин). Возможно, всех клиентов переманил премиальный Cadillac, где выбор авто несколько больше.