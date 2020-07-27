Не страшно ли ехать на кроссовере на Ильмень-озеро

Живописная река Волхов разрезает Новгород на две части — правобережную Торговую сторону и левобережную Софийскую, где и возвышается новгородский Детинец, заложенный сыном Ярослава Мудрого князем Владимиром Ярославовичем. Сейчас это историко-архитектурный музей-заповедник, вмещающий в себя самое древнее в России здание — Софийский собор XI века, а также Софийскую звонницу, Митрополичьи покои, здания Владычного дворца с Грановитой палатой, Памятник Тысячелетию Руси и другие культурно-исторические достопримечательности. Когда-то древние новгородцы именно здесь устраивали свое знаменитое вече.
Попасть из Кремля на другую сторону реки можно через ажурный пешеходный мостик, откуда открываются живописные виды на Волхов. На левом берегу прямо под кремлевскими стенами оборудован песчаный пляж, где можно освежиться сразу после экскурсии. На правом берегу красуется комплекс построек Ярославова дворища (резиденция Ярослава Мудрого), а также Торговые и Гостиные дворы XVII-XIX веков. Со всех сторон — вековая древность и потрясающая красота.
Услуги экскурсовода в Новгороде обойдутся минимум в 1000 рублей за час. Но на этом можно сэкономить и воспользоваться бесплатным онлайн-аудиогидом. В Сети предлагается немало таких вариантов, причем у каждого туриста есть возможность заранее подобрать подходящую версию экскурсии с учетом глубины погружения в тему.
Достопримечательностей в самом городе и его окрестностях хватает: Антониев монастырь XII века, Рюриково городище IX века, Юрьев монастырь XI века, Музей-заповедник народного деревянного зодчества «Витославлицы» и другие интересные места. К сожалению, Великая Отечественная война стерла с лица земли немало выдающихся памятников древнерусской архитектуры Великого Новгорода. Цифры говорят сами за себя: из 2532 городских зданий было разрушено 2508…
Добравшись до этого славного древнего города, не стоит упускать возможности полюбоваться космическими видами, открывающимися с берегов Ильмень-озера. Для это мы проехались вдоль его западной береговой линии, где нашлось немало съездов к воде, причем некоторые из них оказались очень протяженными и «азартными» с точки зрения преодоления бездорожья.
И здесь нам пригодился внедорожный арсенал Sportage: система полного привода с межосевой муфтой и возможностью принудительной блокировки, режим контроля скорости на спуске, стальная защита поддона и дорожный просвет в 182 мм. Да, клиренс умеренный, но его хватает за глаза, чтобы вполне уверенно себя чувствовать при съездах на грунтовые и гравийные дороги с самым разным рельефом.
На бугристых подъемах и спусках с сырым скользким грунтом «кореец» упорно цеплялся за целину, а в песчаных дюнах до конца боролся с зыбучими ловушками, не позволяя себе зарыться. При этом электронная муфта результативно распределяла крутящий момент и за все время ни разу не перегрелась.
Да и вообще надо сказать, что в течение нашего путешествия туристическая любознательность не давала нам покоя, и мы очень часто съезжали с асфальта и колесили по «пересеченке» с самой разной скоростью. При этом не случилось ни одного пробоя подвески. Энергоемкое шасси филигранно отрабатывает неровности профиля, по максимуму заботясь о комфорте пассажиров.
А когда солнце скрывалось за горизонтом, выбрать верное направление на ухабистой дороге помогали яркие светодиодные фары. Лучи дальнего света пробивали мглу далеко вперед, и даже привлекли внимание крупной совы, которая одарила нас грациозным пролетом мимо автомобиля.
Одним словом, эта машина универсально хороша и для трасс, и для городской езды, и для вылазок на природу. В чем, впрочем, вы можете убедиться, дойдя вместе с нами до конца маршрута по нашей интерактивной карте. До Питера — уже рукой подать…