Не страшно ли ехать на кроссовере на Ильмень-озеро

Живописная река Волхов разрезает Новгород на две части — правобережную Торговую сторону и левобережную Софийскую, где и возвышается новгородский Детинец, заложенный сыном Ярослава Мудрого князем Владимиром Ярославовичем. Сейчас это историко-архитектурный музей-заповедник, вмещающий в себя самое древнее в России здание — Софийский собор XI века, а также Софийскую звонницу, Митрополичьи покои, здания Владычного дворца с Грановитой палатой, Памятник Тысячелетию Руси и другие культурно-исторические достопримечательности. Когда-то древние новгородцы именно здесь устраивали свое знаменитое вече.

Попасть из Кремля на другую сторону реки можно через ажурный пешеходный мостик, откуда открываются живописные виды на Волхов. На левом берегу прямо под кремлевскими стенами оборудован песчаный пляж, где можно освежиться сразу после экскурсии. На правом берегу красуется комплекс построек Ярославова дворища (резиденция Ярослава Мудрого), а также Торговые и Гостиные дворы XVII-XIX веков. Со всех сторон — вековая древность и потрясающая красота.

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