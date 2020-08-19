Subaru привезет в Россию Outback шестого поколения в 2021 году

Полноприводный универсал Subaru Outback пятого поколения, продаваемый сейчас на отечественном рынке, выпускается с 2014 года. Еще весной 2019-го в Нью-Йорке состоялась официальная презентация шестого поколения модели.

Но только сейчас Subaru решилась объявить, что привезет новый Outback на российский рынок в 2021 году.

Ранее сообщалось, что новая машина японского бренда построена на фирменной платформе Subaru Global Platform.

В линейке моторов Outback-6 заявлены 260-сильный 2,4-литровый бензиновый турбодвигатель и182-сильный 2,5-литровый «атмосферник». В трансмиссии, традиционно, присутствуют вариатор и полный привод.

Машина обладает новым интерьером, который, если верить обещаниям производителя, получил более качественные материалы отделки и большой набор комфортных опций. Топовые комплектации «шестого» Outback оснащаются «мультимедийкой» с 11,6-дюймовым вертикальным сенсорным экраном.