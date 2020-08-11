Новый KIA K5: первый российский тест-драйв «убийцы» Toyota Camry

Чтобы сразу расставить все «точки над ё» следует сказать, что конструктивно KIA K5 не имеет ничего общего с Optima. Уже одно то, что его колесная база больше, чем у Optima на 45 мм, а высота кузова меньше на 20 мм говорит, что у них разные «тележки».

Но, тем не менее, сравнение этих моделей волей неволей напрашивается, поскольку одна сменила другую на одном и том же месте в фирменной линейке. Хотя, например, с точки зрения дизайна, сравнивать вообще нечего. Никто спорить, полагаю, не станет: K5 действительно красив.

Маркетологи KIA рассказывают нам, про решетку радиатора в стиле рисунка акульей чешуи, про ходовые огни и задние габариты, стилизованные под график сердцебиения на электрокардиографе, про его кузов фастбэк с пологой задней частью, про хромированный молдинг по краю крыши…

Мы же озвучим собственную оценку: экстерьер K5 удался, авто привлекает внимание. При остановках в ходе теста в людных местах, народ машину облеплял, фоткал и фоткался на ее фоне. Это показатель.

Читатель же может составить собственное представление о седане по нашим иллюстрациям.