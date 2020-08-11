Новый KIA K5: первый российский тест-драйв «убийцы» Toyota Camry

Чтобы сразу расставить все «точки над ё» следует сказать, что конструктивно KIA K5 не имеет ничего общего с Optima. Уже одно то, что его колесная база больше, чем у Optima на 45 мм, а высота кузова меньше на 20 мм говорит, что у них разные «тележки».
Но, тем не менее, сравнение этих моделей волей неволей напрашивается, поскольку одна сменила другую на одном и том же месте в фирменной линейке. Хотя, например, с точки зрения дизайна, сравнивать вообще нечего. Никто спорить, полагаю, не станет: K5 действительно красив.
Маркетологи KIA рассказывают нам, про решетку радиатора в стиле рисунка акульей чешуи, про ходовые огни и задние габариты, стилизованные под график сердцебиения на электрокардиографе, про его кузов фастбэк с пологой задней частью, про хромированный молдинг по краю крыши…
Мы же озвучим собственную оценку: экстерьер K5 удался, авто привлекает внимание. При остановках в ходе теста в людных местах, народ машину облеплял, фоткал и фоткался на ее фоне. Это показатель.
Читатель же может составить собственное представление о седане по нашим иллюстрациям.
Что касается интерьера, то по «личному оценочному мнению» автора этих строк, никакие современные модели Toyota, Mazda, Mitsubishi, Hyundai, не говоря уже о «китайцах» или Suzuki с Subaru, с K5 — и рядом не стояли.
Сев за руль этого фастбэка понимаешь, что корейцы до «немцев» пока не дотягивают, но своих восточных конкурентов уже «уделали». Чего стоит, например, здоровенный 12,3-дюймовый дисплей виртуальной приборной доски в дорогих версиях машины.
На нем, вместо привычнных циферблатов спидометра и тахометра, как экране смартфона установлена «тема». А показатели скорости, оборотов и прочие данные представлены в цифровой форме на фоне виртуальной картины полноцветного пейзажа. Красиво и нестандартно.
Следующим этапом развития автопрома, видимо, станет возможность закачивать на приборную доску любые понравившиеся картинки — например из личного телефона. Упомянем также о наличии проектора текущей скорости, подсказок навигатора и режим работы «круиза» на лобовое стекло перед водителем K5.
К «приборке» (которую уже язык не поворачивается называть таковой) пристыкован, создавая полное впечатление общего экрана, мониторище мультимедийной системы.
Изображение, выводимое на него, по желанию водителя и переднего пассажира, можно делить на две части. Такой вот штришок из «премиума».
Тыкая пальчиком в этот «смартфон», можно полностью настроить авто под себя, использовать мультимедийные возможности аудиосистемы от Bose («качает» — очень даже!), а также разобраться с целым набором «идивидуализаций». Включая подсветку на дверях — на 64 цвета. Систему можно заставить менять их самостоятельно, в зависимости от режим движения.
Повеселила, кстати, форма рукоятка селектора АКП (в арсенале присутствуют либо 6-ступенчатый, либо более современный 8-ступенчатый «автоматы»).
Ее тут стилизовали под рычаг управления двигателем самолета — РУД в кабине пилота. Около нее пристроилась «шайбочка» переключения режимов движения машины — от овощного «эко» до бодренького «спорт».
Еще из приятного — на К5 появился подогрев лобового стекла, чего не было на Optima. Панорамный люк во всю крышу «съел» часть высоты салона и совсем уж крупные граждане ростом за 2 метра это, скорее всего, ощутят макушкой. Спасибо уменьшившейся (по сравнению с Optima) высоте кузова.
А вот задние пассажиры изменениям габаритов седана класса D1 в линейке KIA должны порадоваться. Как уже говорилось выше, колесная база машины выросла на 45 мм, до 4905 мм, объем багажника сохранился на уровне Optima — поболее 500 литров. То есть, от удлинения авто, в первую очередь, выиграли колени задних седоков.
Не знаю, кому как, а мне на заднем диване К5 показалось также просторно, как в Skoda Superb, считающегося одним из законодателей мод в классе по этому параметру.
Но удивила странность. Корейцы, похоже, так увлеклись красотой и стилем, что забыли о мельчайшей, но необходимой для комфорта сзади мелочи.
Пару разъемов для USB для оказавшихся тут людей они предусмотрели, а банальную крутилку-регулировку интенсивности потока воздуха из дефлекторов климатической системы забыли.
Стоит также упомянуть о багажнике. С вместительностью у него — да, все на хорошем уровне. Но изящно удлиненный переход к нему от крыши салона, придающий К5 красивый и аэродинамичный «фастбековый» силуэт, вынудил конструкторов сделать погрузочный проем заметно меньше, чем у модели-предшественницы.
Получилась этакая пещера для вещей. Конечно, это не столь узкий «лаз», как у «рекордсмена» в этой номинации, Subaru Legacy, но все же…
Как бы ни было хорошо пассажирам К5, а машина эта делалась явно с «прицелом» на ее водителя.
Нам на тест досталась модель, оснащенная 194-сильным 2,5-литровым бензиновым мотором и 8-ступенчатым «автоматом», в топовой комплектации GT Line за 2,1 млн. рублей.
Заметим, что ценники на К5 стартуют с 1,5 млн. за авто в спартанском оснащении Classic с 2-литровым мотором в 150 л. с. и 6-ступенчатой АКП.
Но! Подвеска у всех без исключения российских К5, вне зависимости от агрегата под капотом и богатства оснащения, абсолютно одинаковая. И проехав на ней хотя бы пару километров ты понимаешь, что корейцы явно демонстрируют дрейф в сторону управляемости машины, большего удовольствия от драйва, нежели от чистого комфорта перемещения!
Опять же, это еще совсем не «немец» с точки зрения «руления», но уже далеко не старушка-Optima или та же Toyota Camry! Причем и на средних скоростях, до 100 км/ч, и на более высоких, которые можно себе позволить, в частности, на платной M11 — в отсутствии полицейских камер.
Распинаться на эту тему можно долго, но можете поверить: на К5 приятно и лететь по хорошему асфальту полупустой «платной ленинградки», и входить в крутые повороты (в том числе с явно неразумной скоростью) какой-нибудь двухполосной районной дорожки в Подмосковье. Подвеска держит траекторию очень достойно.
Руль, не сказать, что он совсем уж бескомпромиссно острый, — мы имеем дело все-таки с семейным седаном, а не с BMW M3. Но «ноль» держит четко, на малейшее отклонение от него машина реагирует сразу же.
Со 194 л. с. под капотом К5 разгоняется «до сотни» вполне достойно — за 8,6 секунды. Для семейного седана, как говорится, — «за глаза». Особенно порадовало то, что если на 100 км/ч вдавить педаль газа в пол, машина начинает бодренько ускоряться.
Причем делает это, по ощущению, не из последних сил, а вполне спокойно. И продолжается такой разгон, как минимум, до 180 км/ч. Свыше этого порога за время тест-драйва ускориться не сложилось.
Да, моторчик при этом шумит, но совсем не навязчиво, как можно было бы ожидать.
Что несколько разочаровало на фоне хорошей общей шумоизоляции салона, так это достаточно высокий уровень децибелл от колесных арок.
В российском KIA говорят, что пытались донести этот факт до корейцев, но те отказываются наращивать «шумку» на модели, поскольку кроме как из России жалоб на громкие «колесные» звуки ни с каких мировых рынков не поступает.
Говоря о К5, нельзя не коснуться внушительного списка электронных опций помощи его водителю. Помимо адаптивного «круиза», тут есть система контроля полосы, ассистент предотвращения аварии при движении задом, контроль внимания водителя, контроль слепых зон, видеокамеры «по кругу» и прочее.
Из понравившегося стоит отметить то, как при включении «поворотника» (допустим, правого) прямо на приборную доску выводится изображение с видеокамеры, встроенной в правое боковое зеркало заднего вида. Мигаешь левым — видишь картинку с левого зеркала. Очень удобно и красиво!
А вот «интелектуальный круиз-контроль» был мной отключен практически сразу после начала движения. Он тут действительно чересчур умный. Умеет, видите ли, предупреждать ДТП из-за соседей по потоку, которые могут тебя «подрезать».
На практике электроника «шугается» так, что порой невозможно толком ехать, больше борешься с машиной. Она перестраховывается и тормозит тебя даже когда нет и намека на аварийную ситуацию.
Точно также была безжалостно отключена система слежения за полосой. Она крайне решительно «лезет под руку» и подруливает, когда не просят. На российских дорогах электрические «помощнички», живущие в К5 только раздражают. Но эта оценка, как мы все понимаем, субъективна и может быть оспорена.
Неоспоримо другое: с выпуском своего нового седана, KIA сделала более чем убедительную заявку на лидерство в этом классе машин среди азиатских автопроизводителей, практически живьем поедая на Российском рынке маститых «японцев» во главе с Toyota Camry.