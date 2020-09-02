Новый Toyota Highlander и еще 4 крутых кроссовера, которые мы увидим осенью

Автоновинок осенью будет много, но больше всего их пройдет в самом быстрорастущем сегменте SUV. Компании выведут на российский рынок бюджетные кроссоверы, появятся амбициозные новички и преемники легендарных машин. Вот самые интересные.

Toyota Highlander

Начинаются продажи полноразмерного кроссовера Toyota Highlander четвертого поколения. Японцы предлагают две комплектации — «Престиж» и «Люкс Safety» — по цене от 3 688 000 рублей и 4 291 000 рублей соответственно.

В России «горца» предлагают только с атмосферной V-образной «шестеркой» мощностью 249 л. с. в сочетании с 8-ступенчатым «автоматом». Напомним, что «четвертый» Toyota Highlander построен на новой глобальной архитектуре TNGA. Машина стала крупнее предшественника, что позволило увеличить запас места на втором и третьем рядах кресел.