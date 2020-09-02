Новый Toyota Highlander и еще 4 крутых кроссовера, которые мы увидим осенью

Автоновинок осенью будет много, но больше всего их пройдет в самом быстрорастущем сегменте SUV. Компании выведут на российский рынок бюджетные кроссоверы, появятся амбициозные новички и преемники легендарных машин. Вот самые интересные.
Toyota Highlander
Начинаются продажи полноразмерного кроссовера Toyota Highlander четвертого поколения. Японцы предлагают две комплектации — «Престиж» и «Люкс Safety» — по цене от 3 688 000 рублей и 4 291 000 рублей соответственно.
В России «горца» предлагают только с атмосферной V-образной «шестеркой» мощностью 249 л. с. в сочетании с 8-ступенчатым «автоматом». Напомним, что «четвертый» Toyota Highlander построен на новой глобальной архитектуре TNGA. Машина стала крупнее предшественника, что позволило увеличить запас места на втором и третьем рядах кресел.
GAC GS5
Этой осенью китайцы обещают начать продажи среднеразмерного переднеприводного кроссовера GAC GS5. Эта третья модель в линейке бренда после полноразмерного кроссовера GS8 и минивэна GN8. Из ОТТС на модель становится понятно, что под капотом окажется наддувный 1,5-литровый мотор в 137 л. с., который работает с 6-ступенчатым «автоматом».
Geely FY11
Надеемся, что китайская Geely привезет перспективный купеобразный кроссовер Geely FY11, который получит более благозвучное для нашего уха имя Tugella. Длина машины равна 4605 мм, а колесная база — 2700 мм. То есть «китаец» станет соперничать с Renault Arkana и Haval F7x. Оба конкурента более чем серьезные и просто так свои позиции не сдадут.
Согласно ОТТС, кроссовер предложат с 2-литровым мотором (вариантов мощности два: 199 л. с. и 237 л. с), который будет работать в паре с 8-ступенчатым «автоматом». А привод обещают как передний, так и полный.
Land Rover Defender
Новый «Дэф», пожалуй, самая горячая новинка осени. Он поменял раму и мосты на несущий кузов и независимую подвеску, потому может называться кроссовером, но как же хочется продолжать считать модель внедорожником. Ведь на первом тест-драйве нового Defender мы убедились, что на бездорожье этот автомобиль может немало.
Дилеры марки предлагают Land Rover в трехдверной модификации (Defender 90) и пятидверной (Defender 110). Комплектации — SE и HSE. Если говорить про силовые агрегаты, то тут значится 2-литровый наддувный «дизель» (200 л. с. и 240 л. с.) и бензиновый 3-литровый мотор отдачей в 340 л. с. Цена стартует с отметки 4 512 000 рублей.
Volkswagen Tiguan
Не так давно в Европе представили рестайлинговый кроссовер Volkswagen Tiguan. Поскольку в России эта машина занимает верхнюю строчку продаж в сегменте С, интерес к ней повышенный. Кроссовер получил измененные бамперы и светотехнику в стиле нового «Гольфа», а в салоне появился свеженькие руль и фирменная мультимедиа MIB3.
В Старом Свете обновили гамму силовых агрегатов, но на нашем рынке Tiguan, вероятно, продолжат продвать с прежними и проверенными опытом моторами.