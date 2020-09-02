Почему так сложно получить диагностическую карту в законном порядке

Водителей начали пугать, что теперь за нелегальный техосмотр грозит штраф и даже тюрьма, поэтому лучше избегать неаккредитованных операторов ГТО. Я решил проверить это с позиции простого автомобилиста и поехал получать диагностическую карту (тем более, что срок полиса «автогражданки» подходил к концу).
Для начала зашел на сайт Российского союза автостраховщиков (РСА) и выбрал на предложенной им карте два аккредитованных пункта техосмотра — рядом с домом. Затем позвонил в первый из них, чтобы записаться на прием. Каково же было мое удивление, когда мужской голос ответил, что техосмотром не занимается и ничем помочь не может. Ну а второй объект и вовсе был неприступен, как вражеский ДОТ: трубку никто не взял.
Решив действовать наверняка, позвонил крупному официальному дилеру. Там подтвердили, что проводят техосмотр и предложили записаться в удобный день. Однако приехав к «официалу», получил еще один сюрприз. Мастер-приемщик сообщил, что электронная база, куда вносят данные автомобиля, у них часто «зависает». А «отвиснуть» может как через 10 минут, так и через час, а то и к вечеру. Поэтому машину он согласен принять, но вот когда я смогу ее получить обратно — вопрос. Кстати, на момент разговора база благополучно «висела».
Видимо, пожалев меня, сотрудник техцентра рекомендовал проехать чуть дальше по улице. Мол, там есть еще один пункт ГТО, где только осмотром и занимаются. Решив не ждать «отвисания» системы, направился по указанному адресу, даже не зная, есть ли эта контора в реестре РСА. Кстати, в ее поисках пришлось изрядно попетлять по промзоне. Наконец вижу цель, перед воротами которой ни одной машины. Свободно заехал в скупо освещенный ангар, где заплатил пошлину и прошел всю процедуру.
Теперь оставалось лишь проверить бумагу по базе ЕАИСТО. Зайдя на соответствующий ресурс, вбил требуемые данные и стал ждать результат. Наконец умная система сообщила, что в базе ничего не найдено! Обманули? Нет, на сайте РСА пункт техосмотра есть. Сверяю данные еще раз и из пункта «номер рамы» убираю слово «отсутствует». Хотя автомобиль у меня легковой и это слово должно быть. Со второй попытки система выдала обнадеживающий результат: ДК на легковой автомобиль действительна, как и аттестат оператора.
Короче говоря, убил весь день. А очень хочется, чтобы электронные базы не «зависали», а по номерам телефонов операторов ГТО можно было дозвониться. Ведь иначе многие россияне по-старинке продолжат искать «левые» схемы получения диагностической карты, несмотря на все угрозы властей.