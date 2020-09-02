Почему так сложно получить диагностическую карту в законном порядке

Водителей начали пугать, что теперь за нелегальный техосмотр грозит штраф и даже тюрьма, поэтому лучше избегать неаккредитованных операторов ГТО. Я решил проверить это с позиции простого автомобилиста и поехал получать диагностическую карту (тем более, что срок полиса «автогражданки» подходил к концу).

Для начала зашел на сайт Российского союза автостраховщиков (РСА) и выбрал на предложенной им карте два аккредитованных пункта техосмотра — рядом с домом. Затем позвонил в первый из них, чтобы записаться на прием. Каково же было мое удивление, когда мужской голос ответил, что техосмотром не занимается и ничем помочь не может. Ну а второй объект и вовсе был неприступен, как вражеский ДОТ: трубку никто не взял.

Решив действовать наверняка, позвонил крупному официальному дилеру. Там подтвердили, что проводят техосмотр и предложили записаться в удобный день. Однако приехав к «официалу», получил еще один сюрприз. Мастер-приемщик сообщил, что электронная база, куда вносят данные автомобиля, у них часто «зависает». А «отвиснуть» может как через 10 минут, так и через час, а то и к вечеру. Поэтому машину он согласен принять, но вот когда я смогу ее получить обратно — вопрос. Кстати, на момент разговора база благополучно «висела».