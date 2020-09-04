В России построили уникальную амфибию, но на ее выпуск нет денег

Машину построила Балтийская машиностроительная компания из Санкт-Петербурга, больше известная, как производитель портальных мостов для тюнинга внедорожников УАЗ. Кузов «Дрозда» выполнен из легких композитных материалов. В итоге получилось, что огромный шестиметровый вездеход весит меньше двух тонн.
Но главное новшество этой разработки — втягивающиеся при помощи гидравлики колеса: это решение позволило поднять максимальную скорость на воде до 70 км/ч, но потребовало сложной герметизации приводов. В движение амфибию приводит австрийский дизель Steyr мощностью 260 л. с., с которым состыкован трехступенчатыйй (это не опечатка) «автомат».
Но это — на суше, где разработка БМК способна разогнаться до 100 км/ч. В водной среде движителем выступает мощный водомет, способный работать даже в условиях, когда вода сильно загрязнена водорослями и мусором. На борт машина может взять девять пассажиров (плюс капитан-водитель), либо — около тонны груза.
Теоретически такая техника может заинтересовать не только военных. Как выяснил портал «АвтоВзгляд», на форум «Армия-2020» авторы концепта как раз заявились, чтобы найти инвестора. И если это случится, «Дрозд» станет серийным. Но, как показывает опыт «русского Prado» от марки УАЗ, самые яркие и толковые разработки в нашей стране обычно остаются нереализованными…