В России построили уникальную амфибию, но на ее выпуск нет денег

Машину построила Балтийская машиностроительная компания из Санкт-Петербурга, больше известная, как производитель портальных мостов для тюнинга внедорожников УАЗ. Кузов «Дрозда» выполнен из легких композитных материалов. В итоге получилось, что огромный шестиметровый вездеход весит меньше двух тонн.

Но главное новшество этой разработки — втягивающиеся при помощи гидравлики колеса: это решение позволило поднять максимальную скорость на воде до 70 км/ч, но потребовало сложной герметизации приводов. В движение амфибию приводит австрийский дизель Steyr мощностью 260 л. с., с которым состыкован трехступенчатыйй (это не опечатка) «автомат».