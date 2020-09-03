Опасно ли ездить с направленными шинами, установленными не той стороной

К написанию этого материала подтолкнул необычный личный опыт автора этих строк. Неожиданно, уже под конец теплого сезона, выяснилось, что почти всю коронавирусную весну, а затем и лето я проездил на личной машине, обутой в резину, установленную «задом наперед»! Работник шиномонтажа, «переобувавший» несколько месяцев назад мою легковушку в летнюю направленную резину, видимо, ошибся и установил все (!) колеса так, что они вращались в противоположную сторону, против «стрелочек», изображенных на боковинах. А я не проверил…

Но самым поразительным обстоятельством в этой истории оказалось то, что я абсолютно никаких изменений в поведении машины не ощутил! В том числе, намеков на страшное-ужасное аквапланирование, для борьбы с которым, собственно, и придуман направленный рисунок протектора. Как там отводилась вода из пятна контакта колеса с дорогой даже в самый сильный дождь, я не представляю. Однако никаких отсылов на потерю управляемости в лужах скоростного шоссе я за все лето езды на «неправильной» резине ощутить так и не смог.

Изрядно удивившись этим своим ощущениям, стал искать соответствующую информацию и обнаружил, что несколько лет назад базирующаяся в Бельгии организация под названием — European Tyre and Rim Technical Organization (ETRTO) — «Европейская техническая организация по ободам и покрышкам» — провела специальное исследование на эту тему.