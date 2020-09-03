Опасно ли ездить с направленными шинами, установленными не той стороной

К написанию этого материала подтолкнул необычный личный опыт автора этих строк. Неожиданно, уже под конец теплого сезона, выяснилось, что почти всю коронавирусную весну, а затем и лето я проездил на личной машине, обутой в резину, установленную «задом наперед»! Работник шиномонтажа, «переобувавший» несколько месяцев назад мою легковушку в летнюю направленную резину, видимо, ошибся и установил все (!) колеса так, что они вращались в противоположную сторону, против «стрелочек», изображенных на боковинах. А я не проверил…
Но самым поразительным обстоятельством в этой истории оказалось то, что я абсолютно никаких изменений в поведении машины не ощутил! В том числе, намеков на страшное-ужасное аквапланирование, для борьбы с которым, собственно, и придуман направленный рисунок протектора. Как там отводилась вода из пятна контакта колеса с дорогой даже в самый сильный дождь, я не представляю. Однако никаких отсылов на потерю управляемости в лужах скоростного шоссе я за все лето езды на «неправильной» резине ощутить так и не смог.
Изрядно удивившись этим своим ощущениям, стал искать соответствующую информацию и обнаружил, что несколько лет назад базирующаяся в Бельгии организация под названием — European Tyre and Rim Technical Organization (ETRTO) — «Европейская техническая организация по ободам и покрышкам» — провела специальное исследование на эту тему.
Специалисты заморчились и организовали объективные дорожные испытания, сравнив поведение направленных покрышек на мокрой дороге при правильной установке и монтаже «наоборот». Результаты тестов, как оказалось, полностью соответствуют субъективным ощущениям автора этих строк: значимых различий коэффициента сцепления колес с мокрой дорогой при разных вариантах монтажа зафиксировано не было.
Причем это оказалось справедливо для всех марок и моделей покрышек, участвовавших в эксперименте. А вот склонность машины к аквапланированию от правильности установки колеса все-таки зависит. Но гораздо в меньшей степени по сравнению с тем, как это преподносят производители автомобильной резины.
При установке колес «наоборот», когда отвод воды из-под колеса фактически искусственно затруднен, аквапланирование наступает лишь при чуть-чуть меньшей скорости. Получается, что специальный рисунок протектора все-таки помогает отводить влагу. Но в реальной жизни, судя по всему, этот эффект нивелируется износом резины, состоянием подвески и прочими факторами.
А то, что корреспондент портала «АвтоВзгляд» все лето гонял на неправильно установленных колесах и ни разу не столкнулся с пресловутым аквапланированием, говорит о следующем: единственной надежной защитой от аквапланирования может быть только голова на плечах водителя.