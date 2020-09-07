Honda рассказала о комплектациях обновленного кроссовера CR-V для России

Как и раньше, Honda CR-V 2020-го модельного года будет оснащаться одним из двух старых бензиновых атмосферных двигателей: 2,0-литровым 150-сильным 2,4-литровым 186-сильным агрегатами. Все комплектации вне зависимости от мощности мотора имеют полный привод.

Как и раньше, кроссовер поставляется в четырех комплектациях: Elegance, Lifestyle, Executive и Prestige.

Но теперь самая доступная из них, Elegance с 2,0-литровым двигателем, получила систему автоматической корректировки наклона фар при движении задним ходом, обогрев рулевого колеса и камеру бокового обзора Lane Watch.

В перечень стандартного оборудования самой дорогой комплектации обновленного Honda CR-V — Prestige с 2,4-литровым мотором, — теперь входят беспроводное зарядное устройство для гаджетов и электропривод пятой двери с системой доступа к багажному отделению без помощи рук. Кроме того, система контроля усталости водителя теперь входит в стандартное оснащение всех без исключения комплектаций модели.

Напомним, что не только европейские, японские но и корейские конкуренты Honda внедрили аналогичные опции на своих массовых моделях кроссоверов не менее 7—8 лет назад.