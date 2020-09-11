«Урал» представил два новейших внедорожника

Одной из незамеченных новинок остался четырехосный тягач-танковоз из семейства «Торнадо»: его отличает трехосная тележка и пружинная подвеска сзади. До этого российский автопром не использовал такую схему. Правда, первые экземпляры машины были подготовлены еще два года назад (их показывали только высокому армейскому начальству), а сейчас технику не только продемонстрировали публике, но и отправили на испытания.

Известно, что Урал-63708 имеет колесную формулу 8×8. Он способен перебрасывать самую тяжелую технику Российской армии, включая танки «Армата». Полная масса автопоезда может достигать 85 тонн! Под длинным капотом упрятан 6-цилиндровый турбодизель отдачей в 600 сил.