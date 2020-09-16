Nissan представил новый спорткар серии Z

При взгляде на Z Proto видно, что дизайнеры хорошо выучили историю машин серии Z, которая насчитывает полвека. Ярко-желтый окрас — дань уважения моделям 240Z и 300ZX первого поколения, а форма капота и каплевидные фары напоминают культовый Nissan Fairlady. При этом самой узнаваемой чертой прототипа создатели называют его профиль, напоминающий спорткар первого поколения.

Салон ожидаемо создан со всеми современными «примочками». В распоряжении водителя — 12,3-дюймовая приборная панель, а сбоку расположен крупный экран мультимедиа. При этом японцы сохранили «классическую» рукоять стояночного тормоза и шестиступенчатую «механику», которую при желании покупателя заменят на «автомат».

Пока производитель раскрыл лишь некоторые технические характеристики модели. Так, размеры Z Proto составляют 4380x1850x1310 мм. То есть спорткар будет на 14 см длиннее предшественника. А о моторе известно лишь то, что это будет бензиновый V6 с двойным наддувом.

Как писал портал «АвтоВзгляд», ходят слухи, что товарную машину назовут Nissan 400Z, а под ее капотом разместят 405-сильный агрегат от Infiniti Q60.