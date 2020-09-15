Дышите глубже: как запах нового автомобиля может отравить своего владельца

Обычно после покупки новой машины, люди начинают ее довольно активно эксплуатировать, и это понятно. Приобретение автомобиля — знаковое событие в семье. Но после пары поездок у водителя или детей вдруг подступает тошнота, начинаются головные боли, на руках появляются аллергические реакции, вроде красных пятен. Обычно про это говорят, мол, какую-то инфекцию подхватили на улице. На самом деле виноват новый автомобиль, ведь в нем достаточно разных химических веществ и элементов, которые источают опасные для здоровья человека запахи.
Например, из пластика выделяются так называемые фталаты. Они плохо влияют на эндокринную систему и особенно опасны для беременных женщин. Бром и хром также применяют при изготовлении пластика. Их высокая концентрация приводит к болезням почек и ухудшению слуха. А фенол широко используют при производстве эпоксидной смолы, которую применяют в автомобилестроении. Он влияет на нервную систему. Наконец, замедлители горения и изоляционные покрытия проводов выделяют полибромированные дифенил-эфиры которые могут привести к снижению концентрации за рулем.
Особенно опасны бюджетные китайские автомобили, в которых используют дешевый пластик и всячески стараются сэкономить. А если такая машина стояла на дилерской стоянке полгода, то скопившийся запах представляет настоящую угрозу для водителя и пассажиров. Можно подхватить сильное токсическое отравление. Поэтому, новый автомобиль после покупки нужно обязательно проветривать. Да и первое время хорошо бы не ездить за рулем больше полутора часов. Дайте запаху выветриться.
Автопроизводители знают об этой проблеме и работают над тем, чтобы зловонных запахов стало меньше. Скажем, применяют более безопасный для здоровья человека пластик, работают над совершенствованием системы вентиляции салона, а также используют в отделке материалы растительного происхождения.
Заметим, что водители могут и сами себе навредить. Скажем, зимой, купить на трассе незамерзайку на метаноле. Если ехать долго и часто поливать стекло этой жижей, пары метанола проникнут в салон, что может вызвать у водителя головную боль. Но есть у такой незамерзайки и плюс. Ее можно использовать как антисептик для рук, ведь в составе есть спирт. В свете борьбы с коронавирусом, это становится актуальным.