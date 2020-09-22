Объявлена дата начала продаж в России кроссовера JAC S7 и лифтбэка J7

Ожидалось, что JAC S7 и J7 появятся в продаже в августе. Однако то ли из-за пандемии коронавируса, то ли по какой другой причине российская премьера бюджетных моделей не состоялась. Впрочем, как порталу «АвтоВзгляд» сообщила глава PR-департамента марки JAC Мария Семенова, ждать осталось недолго — машины покажут уже в ноябре.

Заказы на кроссовер S7 и лифтбэк J7 дилеры начнут принимать тогда же — ближе к концу осени. Правда никакой подробной информации о новинках китайцы пока не раскрывают. Очевидно, они расскажут о силовых агрегатах, комплектациях и, главное, ценах ближе к старту продаж.

Ожидается, что производство кроссовера JAC S7 наладят на заводе в Казахстане — оттуда автомобили будут поставлять в том числе и в Россию. Что же до лифтбэка J7, то он приедет в нашу страну из Поднебесной.