Мутная история: как на самом деле в России ремонтируют дороги

Говорят, что Россия — богатая страна. Власти строят дорогостоящие инновационные центры, на высочайшем уровне проводят международные спортивные соревнования, с широким размахом празднуют национальные праздники. Жаль только, что бюджет не резиновый, и на действительно важные проекты — например, на реконструкцию региональных дорог, остро нуждающихся в обновлении — денег никогда не остается.
Кстати, о деньгах. В августе Счетная палата опубликовала результаты проверки «использования бюджетных ассигнований, направленных на содержание автомобильных дорог общего пользования…», и ее итоги, надо сказать, неутешительны. Так, на сегодняшний день лишь 84,8% федеральных трасс отвечают нормативным требованиям. С региональными дела обстоят еще хуже — 44,2%.
Аудиторы подсчитали, что в среднем на содержание 1 км федеральной трассы в прошлом году из бюджета выделяли 2,2 млн. рублей, региональной — всего 288 000. И в том, и в другом случае это лишь 29,6% от так называемой нормативной потребности. А все потому, что сегодня критерии классифицирования дорог по уровню содержания нормативно не закреплены, а методика распределения бюджета и вовсе отсутствует.
— Экономия по результатам торгов составила не более 1%, основная доля всех госконтрактов заключена с единственным участником торгов по начальной цене контракта. Выявлены многочисленные нарушения федерального ФЗ № 44 в части планирования закупок, метода определения начальной цены контракта, содержания документации о закупке и другие, — отметил аудитор Счетной палаты Валерий Богомолов.
По результатам проверок Счетная палата передала ответственным ведомствам целый список рекомендаций, которые с наибольшей долей вероятности способствуют оптимизации расходов бюджетных средств и, в конечном счете — очень надеемся — повышению качества трасс. В Федеральном дорожном агентстве к советам обещали прислушаться и к следующей ревизии подготовиться лучше.
Начнут ли власти работу в этом направлении, пока непонятно. Вернее, не так. Начнут-то они ее точно: вопрос в том, принесет ли это реальные плоды или дело снова ограничится красивыми отчетами на бумаге.
А ведь пересмотреть нормативы финансовых затрат на содержание дорог правительству стоило бы уже сейчас, благо что стартовал новый масштабный проект по реконструкции федеральных и региональных трасс. Тот самый, который анонсировал в начале августа Марат Хуснуллин.
Правда, в ходе презентации зампред сказал лишь о том, что в период с 2020 по 2022 год в России расширят с двух до четырех полос 600 км трасс, пролегающих в 23 регионах — без подробностей. Дабы разобраться в нюансах программы, портал «АвтоВзгляд» обратился в Федеральное дорожное агентство. Там нам сообщили, что к реконструкции некоторых объектов дорожники уже приступили — причем ряд участков сдадут до конца нынешнего года.
— Единой дорожной программы, согласно которой увеличивают количество полос на трассе, нет. Часть из них реализуют в рамках национального проекта «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры», остальные — в рамках ежегодных планов по строительству, капремонту и ремонту дорог, которые утверждаются Федеральным дорожным агентством, — отметили в Росавтодоре.
Методом нехитрых вычислений (600 км дорог делим на 23 региона) получаем, что на каждый регион в процессе реализации трехгодичной программы придется чуть больше 26 км дорог. Вот это размах! Но расчет не совсем верный: дело в том, что 600 км — это только те участки, где количество полос увеличат до четырех. На остальных объектах произведут реконструкцию без расширения проезжей части, и их в разы больше.
— Например, только в этом году дорожники отремонтируют более 13 700 км дорог по всей стране, — сказал тогда Марат Хуснуллин.
Реконструкция запланирована на 80 участках в Архангельской, Белгородской, Вологодской, Волгоградской, Курганской, Курской, Ленинградской, Московской, Мурманской, Нижегородской, Новосибирской, Оренбургской, Рязанской, Самарской, Свердловской, Тюменской, Ульяновской, Челябинской областях; Алтайском, Камчатском, Краснодарском, Красноярском, Пермском и Ставропольском краях; Кабардино-Балкарской, Карачаево-Черкесской и Чувашской республиках, а также в Башкортостане, Дагестане, Ингушетии, республики Марий Эл, Северной Осетии — Алании, Татарстане и Хакасии.
Для каждого участка, подпадающего под программу, установлен свой срок введения в эксплуатацию — последний объект должны сдать в 2024 году, следует из плана, оказавшегося в распоряжении портала «АвтоВзгляд». Странно, Хуснуллин же говорил о 2022-м? Кто-то путается в федеральных проектах или это Роставтодор на бумаге растягивает сроки на всякий случай?
Как бы то ни было, а реконструированным и расширенным дорогам быть. Другой вопрос, как долго они прослужат, если на программу снова выделят жалкие 30% от норматива. Обещают, что 4—5 лет точно — мол, спасибо западной технологии «Суперпейв». Что ж, время покажет.
Добавим, что от ответа на наш вопрос об объемах финансирования, заложенных в новую программу, в Федеральном дорожном агентстве тихо уклонились. Слабо верится в то, что планы распределения средств еще не составлены, если проект уже стартовал. Проблема, очевидно, в другом…