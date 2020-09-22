Мутная история: как на самом деле в России ремонтируют дороги

Говорят, что Россия — богатая страна. Власти строят дорогостоящие инновационные центры, на высочайшем уровне проводят международные спортивные соревнования, с широким размахом празднуют национальные праздники. Жаль только, что бюджет не резиновый, и на действительно важные проекты — например, на реконструкцию региональных дорог, остро нуждающихся в обновлении — денег никогда не остается.

Кстати, о деньгах. В августе Счетная палата опубликовала результаты проверки «использования бюджетных ассигнований, направленных на содержание автомобильных дорог общего пользования…», и ее итоги, надо сказать, неутешительны. Так, на сегодняшний день лишь 84,8% федеральных трасс отвечают нормативным требованиям. С региональными дела обстоят еще хуже — 44,2%.