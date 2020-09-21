Обновленные купе и кабриолет Mercedes-Benz E-класса оценили в рублях

Тем, кто присматривается к купе Mercedes-Benz E-класса, предлагается на выбор две модификации: E 200 4 MATIC Sport со 197-сильным мотором и E 300 Sport, укомплектованная движком в 249 сил. За первую дилеры попросят как минимум 4 700 000 рублей, стартовая цена второй — 5 250 000.

Что же до стандартного кабриолета, тот здесь выбирать не из чего — автомобиль можно заказать лишь в версии E 300 Sport по цене от 5 720 000 целковых.

Кроме того, и для купе, и для кабриолета предусмотрены «заряженные» модификации с шильдиками AMG. Такие «двухдверки» вооружены 3,0-литровой «турбошестеркой», развивающей до 435 л. с. и 520 Нм крутящего момента. При разгоне мотору ассистирует 48-вольтовый стартер-генератор EQ Boost мощностью 22 силы.

Обзавестись купе в исполнении AMG E 53 4MATIC+ можно, заплатив от 6 992 000 рублей. Кабриолет все также обойдется на полмиллиона дороже — в 7 420 000 «деревянных».

Добавим, что самый доступный седан обновленного Е-семейства, чье производство налажено на подмосковном заводе марки, предлагается по цене от 3 730 000 рублей, в то время как универсал — от 4 700 000.