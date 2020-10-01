Объявлены цены на Nissan Qashqai 2020-го модельного года

У Nissan Qashqai 2020-го модельного года для комплектаций SE Top и LE Top стала доступна функция дистанционного запуска двигателя. Отвечающая за нее специальная клавиша расположилась на ключе автомобиля. Кроме того, в комплектациях SE Yandex, SE Top, LE Yandex и LE Top появилась комбинированная отделка сидений alcantara кофейного цвета.

Обновился интерфейс головного устройства Nissan Connect. В нем появилась возможность подключения смартфона через Android Auto или Apple CarPlay. «Голова» теперь может демонстрировать приложения Яндекс.Навигатор с экрана смартфона через Яндекс.Авто.

Цены на Nissan Qashqai 2020-го модельного года в комплектации XE начинаются с 1,4 млн. рублей. В варианте оснащения SE кроссовер стоит от 1,5 млн. рублей. Модель с предустановленной системой Яндекс.Авто будет обойдется не менее чем в 1,8 млн. рублей. В самой богатой комплектации LE Top с двухлитровым двигателем модель стоит 2 млн. рублей.