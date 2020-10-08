Марка Great Wall возвращается в Россию с пикапом Wingle 7

Все уже забыли, но дело было так. До кризиса 2014—2015 годов марка Great Wall была одной из самых результативных среди «китайцев»: в 2013 году этот бренд продал на российском рынке почти 20 тысяч машин! Для сравнения: УАЗ за двенадцать месяцев 2013-го пристроил 29 тысяч внедорожников. Но после скачков валютных курсов, когда отпускные цены на «Ховеры» превысили один миллион рублей, поставки были прекращены,так как головной офис Great Wall отказался снизить цены на машинокомплекты.
Дистрибьютором марки тогда была компания «Ирито», которая занималась не только продажей, но и производством автомобилей — рамные H3 и H5, а также кроссоверы H6 и пикапы Wingle делали на заводе под Липецком. В итоге, «Ирито», распродав складские запасы, свернула продажи. А китайская сторона, отказавшись от услуг российского посредника, открыла собственное представительство, но — для продвижения «премиальной» марки Haval, забыв про Great Wall.
Между тем, в 2018 году «Великая стена» провела перезапуск, выпустив тот самый пикап Wingle 7, продажи которого сейчас стартуют. По данным портала «АвтоВзгляд», за рамную машину будут просить от 1 749 000 рублей. И это очень неплохой ценник, ведь топовый УАЗ «Пикап» сейчас стоит почти полтора миллиона. По нашим данным, в базовой версии будут двухлитровый турбодизель (143 л. с.) и шестиступенчатая «механика» — как раз то, чего не хватает «уазику»!