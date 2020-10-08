Марка Great Wall возвращается в Россию с пикапом Wingle 7

Дистрибьютором марки тогда была компания «Ирито», которая занималась не только продажей, но и производством автомобилей — рамные H3 и H5, а также кроссоверы H6 и пикапы Wingle делали на заводе под Липецком. В итоге, «Ирито», распродав складские запасы, свернула продажи. А китайская сторона, отказавшись от услуг российского посредника, открыла собственное представительство, но — для продвижения «премиальной» марки Haval, забыв про Great Wall.

Между тем, в 2018 году «Великая стена» провела перезапуск, выпустив тот самый пикап Wingle 7, продажи которого сейчас стартуют. По данным портала «АвтоВзгляд», за рамную машину будут просить от 1 749 000 рублей. И это очень неплохой ценник, ведь топовый УАЗ «Пикап» сейчас стоит почти полтора миллиона. По нашим данным, в базовой версии будут двухлитровый турбодизель (143 л. с.) и шестиступенчатая «механика» — как раз то, чего не хватает «уазику»!