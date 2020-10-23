В Россию приехали особенные Mazda6 и СХ-5: всем не хватит

30 января 2020 года Mazda отметила свой столетний юбилей. Для фанатов японской марки, которые планировали покупку нового автомобиля, подвернулся отличный вариант приобрести юбилейную машину в уникальном исполнении. Речь идет о моделях Mazda6 и Mazda CX-5 в особом исполнении. Тянуть время нельзя — количество машин ограничено, продажи продлятся лишь до конца октября 2020 года.
Основное отличие машин ограниченной серии заключается в деталях экстерьера и интерьера. Однако Mazda не была бы Mazda, если бы «мелочи» лимитированной серии не были столь же ярки и выразительны, как яркие звезды в ночном небе. Элегантность, изящество, лаконичность — вот критерии, на которые держали курс дизайнеры компании, когда добавляли к портретам седана и кроссовера, выпускаемых ограниченной серией, новые штрихи.
Внешне автомобили юбилейного выпуска можно отличить по эмблеме на кузове, выполненной в черно-бело-красной палитре. Ее же разместили и в центре ступичной части колесных дисков, что придало данным элементам особый шарм. Эти всего два, но ярких и четких, бросающихся в глаза штриха, вносят новизну в экстерьер юбилейных машин, делая его запоминающимся. «Юбилейные» изменения коснулись и интерьера.
В частности, будущий водитель будет держать в руках рулевое колесо нового — особого — дизайна, которое будет не только радовать глаз своим видом, но и придаст ощущение владения особенным, эксклюзивным, автомобилем.
Не забыли дизайнеры и про накладки на пороги, которые также снабжены стилистическими элементами специальной юбилейной серии. Однако одним из самых оригинальных решений, пожалуй, можно назвать подсветку околодверного пространства в виде отображаемой проектором эмблемы на асфальте. Такое оригинальное световое шоу будет вспыхивать каждый раз, когда владелец автомобиля открывает дверь. Разумеется, подсветка выполняет и сугубо практическую функцию — осветить пространство у порога.
Почему в лимитированную серию попали именно Mazda6 и Mazda CX-5? Возможно, именно на них фирма хочет сделать акцент, как на наиболее востребованных фанатами марки и, соответственно, заслуживших и нести почетное знамя юбиляров. А возможно их выбрали потому, что данные машины не просто вобрали в себя столетний опыт конструкторов, но и аккумулировали все изыскания инженеров фирмы. Они выражают собой динамику и безупречную управляемость, дружелюбность к окружающей среде и высокую экономичность, передовые технологии и надежность, а также, безусловно, безопасность.
Словом — ставка была сделана осознанно. Господа и дамы — еще раз напоминаем — тянуть время с заказом и покупкой машины нестоит — количество авто юбилейной серии ограничено, а продажи продлятся лишь до конца октября этого года.