В Россию приехали особенные Mazda6 и СХ-5: всем не хватит

Фото avtovzglyad.ru
К столетнему юбилею фирмы Mazda выпустила ограниченную серию Mazda6 и Mazda CX-5 в уникальном исполнении. Чем эти версии отличаются от стоковых, выяснил портал «АвтоВзгляд».

30 января 2020 года Mazda отметила свой столетний юбилей. Для фанатов японской марки, которые планировали покупку нового автомобиля, подвернулся отличный вариант приобрести юбилейную машину в уникальном исполнении. Речь идет о моделях Mazda6 и Mazda CX-5 в особом исполнении. Тянуть время нельзя — количество машин ограничено, продажи продлятся лишь до конца октября 2020 года.

Основное отличие машин ограниченной серии заключается в деталях экстерьера и интерьера. Однако Mazda не была бы Mazda, если бы «мелочи» лимитированной серии не были столь же ярки и выразительны, как яркие звезды в ночном небе. Элегантность, изящество, лаконичность — вот критерии, на которые держали курс дизайнеры компании, когда добавляли к портретам седана и кроссовера, выпускаемых ограниченной серией, новые штрихи.

Внешне автомобили юбилейного выпуска можно отличить по эмблеме на кузове, выполненной в черно-бело-красной палитре. Ее же разместили и в центре ступичной части колесных дисков, что придало данным элементам особый шарм. Эти всего два, но ярких и четких, бросающихся в глаза штриха, вносят новизну в экстерьер юбилейных машин, делая его запоминающимся. «Юбилейные» изменения коснулись и интерьера.

В частности, будущий водитель будет держать в руках рулевое колесо нового — особого — дизайна, которое будет не только радовать глаз своим видом, но и придаст ощущение владения особенным, эксклюзивным, автомобилем.

Фото avtovzglyad.ru

Не забыли дизайнеры и про накладки на пороги, которые также снабжены стилистическими элементами специальной юбилейной серии. Однако одним из самых оригинальных решений, пожалуй, можно назвать подсветку околодверного пространства в виде отображаемой проектором эмблемы на асфальте. Такое оригинальное световое шоу будет вспыхивать каждый раз, когда владелец автомобиля открывает дверь. Разумеется, подсветка выполняет и сугубо практическую функцию — осветить пространство у порога.

Почему в лимитированную серию попали именно Mazda6 и Mazda CX-5? Возможно, именно на них фирма хочет сделать акцент, как на наиболее востребованных фанатами марки и, соответственно, заслуживших и нести почетное знамя юбиляров. А возможно их выбрали потому, что данные машины не просто вобрали в себя столетний опыт конструкторов, но и аккумулировали все изыскания инженеров фирмы. Они выражают собой динамику и безупречную управляемость, дружелюбность к окружающей среде и высокую экономичность, передовые технологии и надежность, а также, безусловно, безопасность.

Словом — ставка была сделана осознанно. Господа и дамы — еще раз напоминаем — тянуть время с заказом и покупкой машины нестоит — количество авто юбилейной серии ограничено, а продажи продлятся лишь до конца октября этого года.

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23 октября 2020
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