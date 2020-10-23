В Россию приехали особенные Mazda6 и СХ-5: всем не хватит

30 января 2020 года Mazda отметила свой столетний юбилей. Для фанатов японской марки, которые планировали покупку нового автомобиля, подвернулся отличный вариант приобрести юбилейную машину в уникальном исполнении. Речь идет о моделях Mazda6 и Mazda CX-5 в особом исполнении. Тянуть время нельзя — количество машин ограничено, продажи продлятся лишь до конца октября 2020 года.

Основное отличие машин ограниченной серии заключается в деталях экстерьера и интерьера. Однако Mazda не была бы Mazda, если бы «мелочи» лимитированной серии не были столь же ярки и выразительны, как яркие звезды в ночном небе. Элегантность, изящество, лаконичность — вот критерии, на которые держали курс дизайнеры компании, когда добавляли к портретам седана и кроссовера, выпускаемых ограниченной серией, новые штрихи.

Внешне автомобили юбилейного выпуска можно отличить по эмблеме на кузове, выполненной в черно-бело-красной палитре. Ее же разместили и в центре ступичной части колесных дисков, что придало данным элементам особый шарм. Эти всего два, но ярких и четких, бросающихся в глаза штриха, вносят новизну в экстерьер юбилейных машин, делая его запоминающимся. «Юбилейные» изменения коснулись и интерьера.

В частности, будущий водитель будет держать в руках рулевое колесо нового — особого — дизайна, которое будет не только радовать глаз своим видом, но и придаст ощущение владения особенным, эксклюзивным, автомобилем.