Не время бить в темя: тест-драйв Mazda CX-5 2020-го модельного года

Собственно говоря, в первую очередь мне хотелось поближе познакомиться не с возможными изысками апгрейда, а с двухлитровым двигателем «Мазды». И выяснить, на что же способен менее мощный из двух бензиновых агрегатов, положенных машине в России. Но попутно, конечно, не грех было разобраться и с тем, почему автомобиль 2020 года официально именуется компанией-производителем «новым».

Что ж, какие-то основания для этого действительно есть. К примеру, кроссовер позаимствовал у Mazda3 смарт-ключ, кнопки открывания-закрывания дверей и багажника, у которого расположились на тонкой боковой грани. Вопреки очевидной нелепости такого решения, пользоваться им очень удобно, да и выглядит он гораздо элегантнее, чем ключ с традиционной компоновкой.

Во внешности автомобиля никаких изменений не произошло, даже чисто косметических. Хотя нет, два отличия между машинами 2019-го и 2020 годов все-таки есть. Если у более ранних версий шрифт на шильдике «CX-5» был наклонный, то сейчас он прямой. Знание этого маленького секрета поможет вам выглядеть знатоком японского автопрома в глазах менее опытных друзей. Помимо этого, в цветовой гамме окраски кузова появился новый потрясающий серый металлик Polymetal Gray. Доплата за него точно такая же, как и за другие цвета, отличные от базового «Арктического белого» — 19 000 рублей.