Не время бить в темя: тест-драйв Mazda CX-5 2020-го модельного года

Собственно говоря, в первую очередь мне хотелось поближе познакомиться не с возможными изысками апгрейда, а с двухлитровым двигателем «Мазды». И выяснить, на что же способен менее мощный из двух бензиновых агрегатов, положенных машине в России. Но попутно, конечно, не грех было разобраться и с тем, почему автомобиль 2020 года официально именуется компанией-производителем «новым».
Что ж, какие-то основания для этого действительно есть. К примеру, кроссовер позаимствовал у Mazda3 смарт-ключ, кнопки открывания-закрывания дверей и багажника, у которого расположились на тонкой боковой грани. Вопреки очевидной нелепости такого решения, пользоваться им очень удобно, да и выглядит он гораздо элегантнее, чем ключ с традиционной компоновкой.
Во внешности автомобиля никаких изменений не произошло, даже чисто косметических. Хотя нет, два отличия между машинами 2019-го и 2020 годов все-таки есть. Если у более ранних версий шрифт на шильдике «CX-5» был наклонный, то сейчас он прямой. Знание этого маленького секрета поможет вам выглядеть знатоком японского автопрома в глазах менее опытных друзей. Помимо этого, в цветовой гамме окраски кузова появился новый потрясающий серый металлик Polymetal Gray. Доплата за него точно такая же, как и за другие цвета, отличные от базового «Арктического белого» — 19 000 рублей.
Салон кроссовера столь же небогат новациями, хотя они и более функциональны, чем вышеупомянутые упражнения в живописи и каллиграфии. Диагональ рабочей области дисплея мультимедийной системы, удобно расположившегося в ложбинке на поверхности передней панели, увеличилась с 7-ми до 8 дюймов. Подрулевые переключатели позволяют в ручном режиме управлять автоматической коробкой передач — раньше их не было. Штука вроде бы полезная, однако есть одно «но». Играть на этих клавишах стоит лишь тогда, когда адреналин — в крови, а автомобиль — в спорт-режиме. Беда как раз в том, что по-взрослому в спортивный режим умеют переключаться лишь единицы из всего многообразия моделей на рынке.
Кнопка помощи при движении по бездорожью позволит достаточно уверенно совершать марш-бросок по сильно пересеченной местности, если уж вам взбредет в голову на обычном паркетнике покинуть асфальт и за каким-то дьяволом отправиться на борьбу с российскими ямами и ухабами. Электроника, корректируя работу системы динамической стабилизации, имитирует блокировку межколесных дифференциалов, по вполне понятным причинам физически на машине отсутствующих. С активированным ассистентом Mazda CX-5 не пасует даже перед диагональным вывешиванием колес, которое часто оказывается невыполнимым упражнением для многих ее конкурентов.
Для облегчения парковки и маневрирования, прежде всего, в сложных городских условиях, где определяющим фактором приходится признать дефицит места и множество невысоких бордюров, столбиков и прочих артефактов, «Мазду» оснастили системой кругового обзора. Четыре камеры транслируют на дисплей мультимедийки виртуальный вид сверху. Впрочем, можно выбрать и изображение с каждой из них по отдельности.
Естественно, что после перечисления свершившихся изменений невозможно отказать себе в удовольствии немного позанудствовать. Мне, к примеру, очень хотелось бы на версии 2020 исправления нескольких мелких грешков, которые, к сожалению, остались. Прежде всего, неплохо было бы увеличить диапазон регулировки рулевой колонки по длине. Не то, чтобы посадка показалась мне неудобной — все-таки я проехал на новой CX-5 более 3 000 километров единым махом и не поморщился. Однако осталось ощущение, что положение руля могло быть более комфортным, если бы удалось выдвинуть его еще на пару сантиметров. На мой вкус немного коротковата подушка водительского сиденья, но опять же — не настолько, чтобы это вызывало ощутимые проблемы.
Ну и совсем непонятный момент. Как известно, «у нас в России днем темно», поэтому у всех машин фары должны быть включены всегда. Однако Mazda CX-5 упорно делает вид, что днем у нас все-таки светло, и зажигает их только с приближением сумерек. Конечно, ручное включение ходовых огней, ближнего и дальнего света никто не отменял. Но в российской версии стоило учесть странные выверты нашего законодательства.
Впрочем, все это мелочи, которые отступают на второй план, когда ты садишься в удобное кожаное кресло и берешься руками за пухленький руль. До сих пор мне попадались исключительно версии, вооруженные 2,5-литровым мотором. Поэтому, по наивности своей, я честно ориентировался на числа, указанные в пресс-релизе и ожидал весьма вялого разгона — ибо что такое в современном мире 10,3 секунды до сотни? Однако автомобиль приятно удивил — безнаддувный двухлитровый Skyactiv-G продемонстрировал бойцовский характер с самых низких оборотов. Казалось бы, 150 сил и 213 Нм — далеко не космические показатели. На деле же вышло, что их за глаза хватает, чтобы при резком старте вещи в багажнике начали жить своей жизнью и ринулись к задней двери с явной целью проложить себе дорогу на улицу.
Даже с приличной скорости автомобиль ускорялся весьма бодро, давая возможность для комфортных обгонов. Автоматическая коробка справлялась со своими задачами на твердую пятерку, несмотря на старомодные шесть ступеней. Но воюют-то не числом, а уменьем. По плавности переключения передач она немногим уступала восьми- девяти- и десятиступенчатым собратьям, разве что немного тормозила при неожиданном кикдауне. А что, более новым агрегатам эта проблема полностью незнакома?
Второй раз пришлось посетовать на свою наивность при подсчете среднего расхода топлива. Вместо заявленных 6,9 л/100 км у меня упорно высвечивалось как минимум на два литра больше. Причем по трассе… Приняв во внимание свой крайне неэкономичный стиль вождения, а также открытый люк, создававший заметное аэродинамическое возмущение, я понял, что эмпирическим путем установил совсем другой показатель. Если минимальный расход так и остался для меня загадкой, то максимально возможный потолок мне нащупать удалось.
Mazda CX-5 с двухлитровым двигателем — замечательный автомобиль, практически не уступающий версии с более сильным мотором. Незначительные огрехи в его конструкции с лихвой перекрываются многочисленными достоинствами. Так что будет в ближайшем будущем более глубокий рестайлинг, или нет — по большому счету неважно. Машина наверняка сохранит популярность и в ее нынешнем виде.