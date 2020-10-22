Кто и зачем скупает батарейки от автомобильных брелоков и часов

Сбор и переработка мусора — один из самых криминальных видов деятельности в Соединенных Штатах. Дело, конечно, в деньгах. В больших деньгах. Собственно, легендарный уже сериал «Клан Сопрано» именно об этом. Впрочем, уже сегодня этот бизнес приходит и в Россию: у нас начинают платить за различные отработавшие свой срок товары, а народ, как водится, начал сдавать не только стеклотару. В помойках по всей стране уже не валяются старые телевизоры и оргтехника, а скоро не останется и пластиковых бутылок — их можно сдать и получить вполне себе реальные деньги.
Ключ к достатку предпринимателей кроется не столько в государственных дотациях — ими в России могут поживиться не все — а в умении накопить должное количество определенных отходов и сдать их оптом на перерабатывающий завод. Так работает схема с аккумуляторами, катализаторами, алюминием и даже стеклянными бутылками. Тот же принцип и с батарейками.
Мы привыкли, что старые батарейки — «пальчики», «мизинчики», «таблетки» и аккумуляторы от телефонов да техники — можно только выбросить. Отремонтировать их невозможно, а в пунктах приема вторсырья от пакетика с батарейками открещиваются, как от черта. Более того, за переработку бережно собранных щелочных батареек нужно будет еще и заплатить — около 70 рублей за килограмм. Экология экологией, а хранить этот мусор дома никто не собирается. Поэтому — в ведро.
Однако совсем недавно у крупных торговых центров и даже во дворах начали появляться специальные контейнеры, в которые можно абсолютно бесплатно выбросить отработавшие свой срок «элементы». Народ, естественно, на инициативу бизнеса отреагировал благодарно, да и мощная акция поддержки в соцсетях и прочих интернетах сумела донести до умов истину: батарейка — сущий яд для природы, посему извольте утилизировать. Появились доступные возможности — началась и утилизация. Все честно.
Однако для полноценного сбора отработанных элементов питания, коих в России за год продается несколько миллионов тонн, не хватает одного единственного элемента: за сдачу старых батареек не платят. Ну, вернее, так думает абсолютное большинство. Ведь некоторые элементы питания выкупать готовы. Более того — оплата вполне приличная, около 30—40 рублей за килограмм.
Хитрость заключается в том, что щелочные батарейки действительно очень невыгодны в переработке и платить за них никто не будет. Производители уже сейчас научились из них извлекать марганец, цинк и графит, однако пока подобное производство скорее убыточно или «теплится в нуле». Толи дело литиевые элементы питания! Всё, где есть литий, сборщики вторсырья готовы выкупить: Li-ion, Li-polymer, аккумуляторы от телефонов, ноутбуков и строительного инструмента, зарядные станции powerbank и прочее.
Самое ценное — батарейки от часов и автомобильных брелков, которые в народе именуются «таблеточками». В них содержится техническое серебро, которое очень выгодно принимают на заводах — 23 рубля за грамм. Такие батареи выкупают поштучно, и сдать их можно во множестве пунктов приема.
Как в любом раздельном сборе вторсырья, в истории с пальчиковыми батарейками чрезвычайно важен объем: цена за килограмм может быть в разы меньше, чем за 50 кг, а уж собравшим центнер свалится и вовсе приличная сумма. Поэтому имеет смысл объединиться несколькими семьями, а то и целым кооперативом, собирать отработанные батарейки в одном месте и сдавать их ежегодно. Одна большая семья способна за год собрать около центнера различных батареек, а ведь это 4200 рублей, которые мы просто выбрасываем в мусор! Другими словами, налог на квартиру или небольшую дачу можно погасить, просто сдав вторсырье.