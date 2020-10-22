Кто и зачем скупает батарейки от автомобильных брелоков и часов

Сбор и переработка мусора — один из самых криминальных видов деятельности в Соединенных Штатах. Дело, конечно, в деньгах. В больших деньгах. Собственно, легендарный уже сериал «Клан Сопрано» именно об этом. Впрочем, уже сегодня этот бизнес приходит и в Россию: у нас начинают платить за различные отработавшие свой срок товары, а народ, как водится, начал сдавать не только стеклотару. В помойках по всей стране уже не валяются старые телевизоры и оргтехника, а скоро не останется и пластиковых бутылок — их можно сдать и получить вполне себе реальные деньги.

Ключ к достатку предпринимателей кроется не столько в государственных дотациях — ими в России могут поживиться не все — а в умении накопить должное количество определенных отходов и сдать их оптом на перерабатывающий завод. Так работает схема с аккумуляторами, катализаторами, алюминием и даже стеклянными бутылками. Тот же принцип и с батарейками.