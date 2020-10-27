УАЗ выпустит микроавтобус, созданный 3 года назад

Мало кто вспомнит, но осенью 2017 года Ульяновск принимал заседание Госсовета, посвящённое пассажирским перевозкам. Мероприятие посетил Владимир Путин, который перед этим осмотрел несколько новинок, разработанных российскими компаниями. Одним из экспонатов тогда оказался школьный микроавтобус марки УАЗ: новинку построили на агрегатах грузовичка «Профи», для которого был создан полностью оригинальный каркасно-панельный кузов.

Теперь, если верить пресс-службе компании «Соллерс-Форд», машина начнет выпускаться серийно. До конца года планируется выпустить 78 таких 14-местных микроавтобусов. Все они будут оснащены двигателями «ЗМЗ Про» объемом 2,7 литра (149,6 л. с.) и 5-ступенчатыми механическими коробками. Теоретически ульяновский грузовичок может быть задне- или полноприводным. Но какой вариант заказа для Минпромоторг, не уточняется.

Как стало известно порталу «АвтоВзгляд», выпуском новинки займется не сам УАЗ, а одно из ульяновских тюнинг-ателье (которое, собственно, и разработало концепцию пассажирской машины).