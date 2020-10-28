Стартовал новый сезон премии автомобильных экспертов «ТОП-5 АВТО»

Из-за пандемии коронавируса российский авторынок (впрочем, как и общемировой) переживает не самые лучшие времена. Тем не менее, новые модели появляются, да и старые регулярно радуют нас рестайлингами и всевозможными спецверсиями. Выбрать есть из чего, и это просто отлично.
Сегодня организаторы премии «ТОП-5 АВТО» объявили лонг-лист во всех номинациях. Со временем, благодаря работе жюри, он превратится в шорт-лист, который станет известен широкой аудитории 19 февраля следующего года. Финальное голосование должно пройти до 30 апреля. А победителей во всех номинациях назовут в конце мая. Тогда же выберут и абсолютно лучший автомобиль российского рынка.
Теперь перейдем к самым интересным, на мой взгляд, позициям. В лонг-лист номинации «Компактный городской автомобиль» попали новые Volkswagen Polo и Jetta, амбициозная Skoda Octavia, обновленная корейская пара в лице KIA Rio и Hyundai Solaris, а также стильный KIA XCeed. Сразу видно, что борьба будет жаркой.
За звание «Большого и представительского автомобиля» начинает биться KIA K5. Отметим также обновленные Genesis G80, Volkswagen Passat и «пятерку» BMW.
Много сильных соперников собралось в номинации «Компактный кроссовер, внедорожник и автомобиль повышенной проходимости». Амбициозные «китайцы» представлены моделями GAC GS5, Chery Exeed TXL и Tiggo 7 Pro. Не забудем и Geely с моделями Coolray и Tugella, а также Haval H5. «Корейцы» отвечают им популярными кроссоверами KIA Seltos и Sorento. «Британцы» выставили новый «Дефендер», а «японцы» — Highlander. Такое разнообразие неудивительно, ведь кроссоверы у нас полюбили больше чем седаны и в ближайшем будущем этот тренд сохранится.
А вот еще одна интересная номинация — «Большой кроссовер/внедорожник». Сюда попали Hyundai Palisade, уже готовый приехать к дилерам марки. А премиальный бренд Genesis выводит свой первый кроссовер GV80. Как говорят представители компании, этот SUV просто обязан оказаться популярным. На машину делают большую ставку и ждут, что она поднимет продажи.
Как и в прошлом году жюри, состоящее из 50 автомобильных экспертов, выберет Car of the year, то есть абсолютно лучший автомобиль из представленных в России. В прошлом году им стал Porsche Taycan. Посмотрим, кто победит в этом.