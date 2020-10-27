5 автомобилей за 100 000 рублей, которые могут служить вечно

Начнем с самых дешевых и доступных машин. Нам важно, чтобы все экземпляры были массовые, ведь это значит, что не будет проблем с кузовными деталями и запчастями. Да и в сервисах знают, как такие авто ремонтировать и каковы их слабые места.
LADA 2107
Заплатив от 90 000 до 100 000 рублей, можно купить вазовскую «классику» — «семерку». Это будет машина 2008—2010 годов выпуска с пробегом от 80 000 километров. Перед осмотром, изучите ПТС и избегайте дубликатов. Этим часто прикрывают сомнительное прошлое автомобиля.
Что касается реального пробега, то в большинстве случаев установить его невозможно. Поэтому внимательно оцените салон: насколько потерты органы управления, дверные ручки и стекла. Кресло, на котором отсидели 300 000 км, заметно отличается от восьмидесятитысячного.
LADA 2114
За эти же деньги есть и более современные машины. Такие, как переднеприводное семейство автомобилей «Лада». Мы остановимся на хетчбэке ВАЗ-2114, так как эта модель является одной из самых популярных среди всех «бэушек».
Сейчас в продаже есть экземпляры 2002—2008 годов выпуска с пробегами от 100 000 км. Что касается слабых мест, то портал «АвтоВзгляд» уже подробно писал про них в отдельном материале.
Renault Logan
«Француз» первого поколения до сих пор очень популярен. Сейчас на вторичном рынке в достатке «Логанов» с бензиновым 1,4-литровым 8-клапанным мотором мощностью 75 л. с. и 5-ступенчатой «механикой». Пробеги начинаются от 200 000 км. Если хотите версию приличнее и мощнее, придется подкопить деньжат.
За 100 000 рублей много машин 2005—2006 годов выпуска. Это значит, что нужно внимательно осматривать кузов седана на предмет ржавчины. Потому как «Логаны» начали полностью цинковать в 2007 году. Во всем остальном автомобиль неприхотлив, а подвеска считается чуть ли не вечной.
UAZ 3151 (Hunter)
За «сотню» можно купить и настоящий внедорожник. Им будет полноприводный УАЗ 3151 («Хантер») 1997 — 2002 годов выпуска. Под капотом машины установлен 2,5-литровый мотор мощностью 78 л. с. Можно найти вариант и с 2,9-литровым двигателем отдачей 84 л. с.
«Уазик» подойдет только брутальным мужчинам, потому как это настоящий конструктор, устройство которого надо знать. Что касается пробега, то на него лучше не смотреть, так как он наверняка скручен.
LADA 4x4
Пятидверная модификация «Нивы» — тоже неплохой вариант для покупки. Тольяттинский внедорожник комфортнее в управлении, нежели УАЗ, да и салон просторнее. Подержанные экземпляры 2007 года выпуска оснащены 1,7-литровым мотором мощностью 79 л. с.
Особенность «Нивы» в том, что машина лишена всяческих спортивных амбиций, зато в салон можно погрузить много вещей, а большой дорожный просвет и полный привод позволят, не боясь осенней распутицы, проехать к дачному участку.