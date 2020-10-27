5 автомобилей за 100 000 рублей, которые могут служить вечно

Начнем с самых дешевых и доступных машин. Нам важно, чтобы все экземпляры были массовые, ведь это значит, что не будет проблем с кузовными деталями и запчастями. Да и в сервисах знают, как такие авто ремонтировать и каковы их слабые места.

LADA 2107

Заплатив от 90 000 до 100 000 рублей, можно купить вазовскую «классику» — «семерку». Это будет машина 2008—2010 годов выпуска с пробегом от 80 000 километров. Перед осмотром, изучите ПТС и избегайте дубликатов. Этим часто прикрывают сомнительное прошлое автомобиля.

Что касается реального пробега, то в большинстве случаев установить его невозможно. Поэтому внимательно оцените салон: насколько потерты органы управления, дверные ручки и стекла. Кресло, на котором отсидели 300 000 км, заметно отличается от восьмидесятитысячного.

LADA 2114

За эти же деньги есть и более современные машины. Такие, как переднеприводное семейство автомобилей «Лада». Мы остановимся на хетчбэке ВАЗ-2114, так как эта модель является одной из самых популярных среди всех «бэушек».

Сейчас в продаже есть экземпляры 2002—2008 годов выпуска с пробегами от 100 000 км. Что касается слабых мест, то портал «АвтоВзгляд» уже подробно писал про них в отдельном материале.