Грузовой лимузин: тест-драйв метанового IVECO Daily с «автоматом»

Обычно подобная техника совмещает в себе, как традиционный дизельный мотор, так и газобаллонное оборудование, но у этого «семитонника» двигатель работает только на метане (CNG). Трехлитровый мотор развивает 136 сил и 350 Нм момента.
Хоть шестое поколение грузовичка Daily появилось в 2014 году, дизайн кабины до сих пор выглядит футуристично. На дороге его не спутать ни с одним конкурентом. Меня же больше беспокоит функциональность. А потому прежде, чем сесть за руль, обхожу грузовик вокруг.
Газовые баллоны надежно прикрыты стальными коробами, так что их не задеть. Да и расположены они довольно высоко. Что касается количества баллонов, то оно может быть разным. Скажем, не обязательно заказывать пару дополнительных, которые расположены в заднем свесе. Так дальность хода будет меньше, зато машина станет легче. Что касается модификации, попавшей на эксклюзивный тест «АвтоВзгляда», то здесь стоят 6 баллонов, которые вмещают 302 литра газа. Такого запаса хватает на 450 км.
Сами по себе баллоны тоже стальные. Желтые краны на них — это предохранительные запорные клапаны. В случае утечки газа из какого-то баллона его можно перекрыть, исключив тем самым из общей системы. И двигаться дальше на оставшихся.
Рабочая зона
Открываю широкую дверь и сажусь в кабину. Она очень просторная. Тут три человека разместятся без проблем, и не будут упираться друг в друга локтями. Руль регулируется по вылету, а кресло можно подогнать по высоте. Его набивка очень плотная, а спинка расположена почти вертикально. Получается рабочая посадка без возможности вальяжно завалить назад спинку. Да того и не требуется. Вполне комфортно и так.
На передней панели с декоративными синими вставками из пластика разместили управление климат-контролем. Кстати, он раздельный — для водителя и пассажиров. Чуть выше расположили мультимедиа-систему и зарядки USB. Сами понимаете, 21 век на дворе: без гаджетов — никуда. Вокруг полно разных полочек, ящичков, подстаканников. Есть куда и кофе поставить, и телефон с документами положить. Ничего не прольется и не потеряется.
Премиальное «железо»
Самое интересное для меня — это селектор автоматической трансмиссии, так что «коробку» я обойти стороной не могу. «Восьмиступку» Hi-Matic выпускает компания ZF. Ее ставят на Volkswagen Amarok, некоторые модели BMW, Maserati, и даже Rolls-Royce! А Iveco стал первым грузовиком, которому прописали такой «автомат». Кстати, он спокойно «переваривает» 470 Нм момента, так что может устанавливаться даже на самые мощные версии грузовичка.
Управление «коробкой» выведено на компактный рычаг, который перемещается по хитрой схеме. Например, для переключения в «драйв» нужно перевести его влево и вниз. А чтобы поставить машину на «паркинг», надо нажать кнопку P. Прямо как на легковых машинах!
Дави на газ
За время короткого знакомства с салоном, он быстро прогрелся, так что пора в путь. Трогаюсь с места, и сразу отмечаю, как плавно и незаметно работает «автомат». Переключений со второй на третью передачу я вообще не ощущаю. А вот резких нажатий газа агрегат не поощряет. Мотор бодро подхватывает с самых низов и идет небольшой толчок. Видимо, «коробка» не успела адаптироваться к моему стилю езды. В любом случае, так газовать на грузовике не надо.
В движении поведение газовой машины очень напомнило грузовик с «дизелем». Метановый мотор отлично тянет во всем диапазоне оборотов. При этом в салоне — тихо. У педали акселератора прекрасная обратная связь, а тормоза четкие и информативные.
Подвеска исправно «глотает» мелкие ямы и стабильно проходит «лежачих полицейских». Нет ни раскачки, ни паразитных вибраций. Если же пройти искусственную неровность ходом, то корма недовольно брыкнет. Виной тому — мои легковые привычки, которые за рулем грузовика неуместны. Так что управляя машиной категории С, их надо изживать.
Что касается обзорности, то она не вызвала нареканий. Боковые стойки довольно узкие, а в зеркала-«лопухи» видно все. Несмотря на крупные габариты, грузовичок оказался и довольно маневренным. Короткий капот позволяет заглянуть почти под колеса, а руль крутится одним пальцем.
Доступное горючее
Газовый IVECO Daily дороже, чем аналоги с дизельным мотором. Но экономия тут достигается на длинном пробеге. А еще эти машины выгодно использовать тем предприятиям, на территории которых есть газовые заправки. Ведь там цена на газ может быть не 17 рублей за кубометр, а всего 7—8 рублей. Сравните это со стоимостью дизельного топлива, за литр которого сейчас просят 47,60 рублей, и будет вам метановое счастье.