Грузовой лимузин: тест-драйв метанового IVECO Daily с «автоматом»

Обычно подобная техника совмещает в себе, как традиционный дизельный мотор, так и газобаллонное оборудование, но у этого «семитонника» двигатель работает только на метане (CNG). Трехлитровый мотор развивает 136 сил и 350 Нм момента.

Хоть шестое поколение грузовичка Daily появилось в 2014 году, дизайн кабины до сих пор выглядит футуристично. На дороге его не спутать ни с одним конкурентом. Меня же больше беспокоит функциональность. А потому прежде, чем сесть за руль, обхожу грузовик вокруг.