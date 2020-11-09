LADA начала по частям патентовать новый Largus

Фото: vk.com, группа AvtoVAZ News.
В открытой базе Роспатента начали появляться охранные документы на свежие разработки АВТОВАЗа. Как рассмотрел портал «АвтоВзгляд», все запатентованные детали будут ставиться на рестайлинговый вариант LADA Largus.

АВТОВАЗ успел оформить патенты на два варианта решетки радиатора, колпаки колес, кожух центрального тоннеля, привод коробки передач, трубопровод гидроусилителя руля и рулевую колонку. Это значит, что перечисленные детали и узлы созданы силами инженеров автогиганта, тогда как передняя панель для обновленного «Ларгуса» будет взята от нынешнего Renault Duster.

Как уже рассказывал портал «АвтоВзгляд», российский автогигант презентует рестайлинговый LADA Largus чуть позже, чем планировал изначально. Машина получит переделанную «мордочку», а также полностью другой салон.

Все подробности грядущей модернизации можно узнать из нашего материала.

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9 ноября 2020
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