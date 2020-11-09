LADA начала по частям патентовать новый Largus

АВТОВАЗ успел оформить патенты на два варианта решетки радиатора, колпаки колес, кожух центрального тоннеля, привод коробки передач, трубопровод гидроусилителя руля и рулевую колонку. Это значит, что перечисленные детали и узлы созданы силами инженеров автогиганта, тогда как передняя панель для обновленного «Ларгуса» будет взята от нынешнего Renault Duster.

Как уже рассказывал портал «АвтоВзгляд», российский автогигант презентует рестайлинговый LADA Largus чуть позже, чем планировал изначально. Машина получит переделанную «мордочку», а также полностью другой салон.

Все подробности грядущей модернизации можно узнать из нашего материала.