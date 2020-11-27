В Калининграде наладят массовый выпуск водородных авто: правда или фейк

И особенно связанных со скандалами вокруг BMW, когда немцы, вытирая ноги о русских покупателей, приносили в суд документы, согласно которым в Калининграде на «Автоторе» они никакие модели не собирают и откуда у клиента дилерская машина с российским VIN — неизвестно.

Будучи скрытным и неласковым предприятием, «Автотор» сумел добиться к себе неприязненного и весьма подозрительного отношениях. Помимо этого «Автотор» неудачлив. Несколько раз попытавшись поиграть в автогиганта самостоятельно, он не преуспел. И поскольку объясняться не привык, то лишь укрепил недоверие, дав повод воспринимать любую новость с подозрением и относиться к PR лишь как к слухам.

Ведь еще не все забыли, как в 2012 году «Автотор» обещал разом построить двадцать один новый завод: шесть полного цикла и пятнадцать по выпуску автокомпонентов. В 2019 году «возвел» очередной завод BMW мощностью 50 000 в год. А пару месяцев назад сообщил, что берется за создание и производство собственного автомобиля.