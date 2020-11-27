В Калининграде наладят массовый выпуск водородных авто: правда или фейк

И особенно связанных со скандалами вокруг BMW, когда немцы, вытирая ноги о русских покупателей, приносили в суд документы, согласно которым в Калининграде на «Автоторе» они никакие модели не собирают и откуда у клиента дилерская машина с российским VIN — неизвестно.
Будучи скрытным и неласковым предприятием, «Автотор» сумел добиться к себе неприязненного и весьма подозрительного отношениях. Помимо этого «Автотор» неудачлив. Несколько раз попытавшись поиграть в автогиганта самостоятельно, он не преуспел. И поскольку объясняться не привык, то лишь укрепил недоверие, дав повод воспринимать любую новость с подозрением и относиться к PR лишь как к слухам.
Ведь еще не все забыли, как в 2012 году «Автотор» обещал разом построить двадцать один новый завод: шесть полного цикла и пятнадцать по выпуску автокомпонентов. В 2019 году «возвел» очередной завод BMW мощностью 50 000 в год. А пару месяцев назад сообщил, что берется за создание и производство собственного автомобиля.
Прежде за слухи, существовавшие вместо PR, отвечали начальники среднего уровня. Теперь за них принялся председатель Совета директоров компании «Автотор» Владимир Щербаков. Путано заявляя, что «выход в цифровую экономику меняет все и, прежде всего, требует большого роста интеллекта любого производства, что мы и собираемся делать», он сообщил о начале новой эры автогиганта.
Предприятие, по задумке его гендира? займется выпуском электромобилей, а затем и авто на водороде. В случае с «электричками» наберут специалистов, создадут конструкторско-технологический центр, то есть попробуют нетрадиционный способ — добиться успеха самостоятельно. С водородом поступят привычно — с чужой помощью. Тема ведь сложная, затратная, опасная. Логичнее взять готовое и попытаться развернуть производство.
«Успех» 2012 года с двадцатью одним новеньким заводом дает возможность оценить правдоподобие слуха. Или это PR?