Ломбар против Маска: большие гонки водородных и электрических авто

Оливье Ломбар (Olivier Lombard) — молодой, наглый французский гонщик 1991 года рождения. Он не очень успешен в спорте, и после очевидных успехов в картинге не смог добиться выдающихся результатов в Formula BMW Europe и Ле-Мане. Но поскольку Оливье не бедный и его семья управляет парижским театром эстрады «Мулен Руж», у парня неплохие ресурсы для самореализации и помимо спорта.

Не прекращая мечтать о победе в 24-часовой гонке Ле-Мана, он основал компанию Hydrogen Motive Company (HMC) в намерении построить водородный автомобиль на топливных элементах, вернуться на нем в автоспорт, начать коммерческое производство, наказать Tesla и стать миллиардером.

В бизнес-плане Оливье указан год, когда он заработает на водородном аппарате первый миллиард евро — 2030. Но перед этим он станет чемпионов в Ле-Мане: в 2024 году. А в промежутке между этими событиями развернет массовое производство спортивных машин гражданского назначения: в 2026-м. Где-то по середине бизнес-плана должен случится реванш с Tesla.