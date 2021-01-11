Как современная электроника мешает выпуску автомобилей

Ситуация возникла неожиданная: спрос на автомобили есть, но удовлетворить его компании не способны, так как из-за дефицита электронных плат им приходится притормаживать свои конвейеры. С этим столкнулись японские Honda, Nissan, Subaru и Toyota, а также немецкий Volkswagen.

Известно, что уже сокращены объемы выпуска пикапов Toyota Tundra, микровэнов Nissan Note и хетчбэков Honda Fit. Volkswagen вообще снижает темп производства на большинстве своих сборочных площадок по всему миру, плюс приостановливает выпуск модели Golf.

В компании Continental считают, что нынешнюю проблему не удастся решить в одночасье: чтобы нарастить поставки автомобильной электроники, ее производителям понадобится примерно полгода. И все это время автозаводы будут работать в полсилы…

Кстати, современная электроника — не всегда благо. Так, система курсовой устойчивости ESP стала почти обязательным атрибутом машины. И в большинстве случаев она действительно помогает водителю. Однако, напоминает портал «АвтоВзгляд», в определенных условиях система может сослужить плохую службу.