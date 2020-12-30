Китайские автомобили и коррозия: стоит ли опасаться машин из КНР

Фото: wishqatar.org
За «китайцами» прочно закрепилась слава крайне ненадежных и стремительно ржавеющих автомобилей, способных разочаровать владельца ненавистными «рыжиками» уже чуть ли не через полгода после покупки. Но имеет ли смысл отказываться от машин из Поднебесной сейчас, когда мировой автопром активно развивается, а новые технологии — в том числе связанные и с лакокрасочным покрытием — внедряются одна за другой? В вопросе разобрался портал «АвтоВзгляд».

Китайские автомобили мало-помалу увеличивают свою долю присутствия на отечественном рынке. Так, например, если в январе-ноябре 2019-го официальные дилеры «поднебесных» марок реализовали в России 34 175 новых машин (2,3% от всех продаж), то за аналогичный период 2020-го цифра выросла до 49 715 единиц, а это — уже 3,7% рынка. И во многом их секрет связан с умеренными ценами по сравнению с другими зарубежными брендами массового сегмента.

Все больше россиян пересаживается на китайские машины: а что — недорого, но уже иномарка. И это несмотря на проблемы с поставкой запасных частей (те же кузовные детали многие владельцы авто made in China ждут месяцами), недостаточно развитые дилерские сети, некоторую чудаковатость в работе систем и эргономике, сложности при дальнейшей перепродаже на вторичном рынке, проблемы с лакокрасочным покрытием…

Или последний пункт уже не актуален?

Фото: АвтоВзгляд

Преждевременное появление ржавчины — самая частая жалоба владельцев китайских автомобилей на профильных форумах. Коррозии подвержены сварочные швы и кромки, днище и элементы подвески, места контактов металлических деталей — в общем, практически весь кузов.

Быть может, вы скажете, что это — проблема всех недорогих машин, выпускающихся ныне. Но одно дело, когда речь идет пяти- или семилетнем авто, и совсем другое — когда о полугодовалом.

Разумеется, китайские автостроители, твердо решившие завоевать наш рынок и скинуть с пьедестала «корейцев» (отечественный автопром в расчет не берем), прекрасно осведомлены о существующей проблеме. Они внедряют новые решения — к примеру, начинают «собирать» свои машины из листов оцинкованной стали высокой прочности, что в теории должно способствовать предотвращению коррозии.

И знаете что — похоже, это работает. Хотя и не у всех.

Фото: blog.mccarthynissanoflawrence.com

Автор этих строк «прогулялся» по форумам, где своим опытом обмениваются владельцы китайских автомобилей, и собрал некую статистику — пусть и не в абсолютных цифрах, но тем не менее.

Так, реже всего обладатели машин из Поднебесной ругают марку Geely — достается разве что старым ее моделям, которые уже давно покинули рынок. Не так часто упоминаются в гневных сообщениях и Chery. По крайней мере, новыми двух-трехлетними авто покупатели в целом довольны.

Зато они активно ругают Lifan — в частности, кроссоверы X60 и X70. Мало того, что эти машины активно ржавеют, так они еще и могут «похвастать» множеством огрехов сборки. Многие также недовольны Haval H6, простившимся с Россией в минувшем году, и «вездехода» H5, который, напротив, только вернулся в нашу Необъятную. Ну и далее — все остальные, чьи продажи исчисляются жалкими десятками.

…Подводя итог, отметим, что прогресс, безусловно, наблюдается: те же Geely и Chery однозначно стали крепче и устойчивее к коррозии. Однако говорить о полной победе над проблемой пока не приходится — нужно время, чтобы убедиться в том, что новые решения китайских автостроителей действительно приносят плоды.

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6 января 2021
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