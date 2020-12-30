Китайские автомобили и коррозия: стоит ли опасаться машин из КНР

Китайские автомобили мало-помалу увеличивают свою долю присутствия на отечественном рынке. Так, например, если в январе-ноябре 2019-го официальные дилеры «поднебесных» марок реализовали в России 34 175 новых машин (2,3% от всех продаж), то за аналогичный период 2020-го цифра выросла до 49 715 единиц, а это — уже 3,7% рынка. И во многом их секрет связан с умеренными ценами по сравнению с другими зарубежными брендами массового сегмента.

Все больше россиян пересаживается на китайские машины: а что — недорого, но уже иномарка. И это несмотря на проблемы с поставкой запасных частей (те же кузовные детали многие владельцы авто made in China ждут месяцами), недостаточно развитые дилерские сети, некоторую чудаковатость в работе систем и эргономике, сложности при дальнейшей перепродаже на вторичном рынке, проблемы с лакокрасочным покрытием…

Или последний пункт уже не актуален?