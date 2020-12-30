Китайские автомобили и коррозия: стоит ли опасаться машин из КНР

Китайские автомобили мало-помалу увеличивают свою долю присутствия на отечественном рынке. Так, например, если в январе-ноябре 2019-го официальные дилеры «поднебесных» марок реализовали в России 34 175 новых машин (2,3% от всех продаж), то за аналогичный период 2020-го цифра выросла до 49 715 единиц, а это — уже 3,7% рынка. И во многом их секрет связан с умеренными ценами по сравнению с другими зарубежными брендами массового сегмента.
Все больше россиян пересаживается на китайские машины: а что — недорого, но уже иномарка. И это несмотря на проблемы с поставкой запасных частей (те же кузовные детали многие владельцы авто made in China ждут месяцами), недостаточно развитые дилерские сети, некоторую чудаковатость в работе систем и эргономике, сложности при дальнейшей перепродаже на вторичном рынке, проблемы с лакокрасочным покрытием…
Или последний пункт уже не актуален?
Преждевременное появление ржавчины — самая частая жалоба владельцев китайских автомобилей на профильных форумах. Коррозии подвержены сварочные швы и кромки, днище и элементы подвески, места контактов металлических деталей — в общем, практически весь кузов.
Быть может, вы скажете, что это — проблема всех недорогих машин, выпускающихся ныне. Но одно дело, когда речь идет пяти- или семилетнем авто, и совсем другое — когда о полугодовалом.
Разумеется, китайские автостроители, твердо решившие завоевать наш рынок и скинуть с пьедестала «корейцев» (отечественный автопром в расчет не берем), прекрасно осведомлены о существующей проблеме. Они внедряют новые решения — к примеру, начинают «собирать» свои машины из листов оцинкованной стали высокой прочности, что в теории должно способствовать предотвращению коррозии.
И знаете что — похоже, это работает. Хотя и не у всех.
Автор этих строк «прогулялся» по форумам, где своим опытом обмениваются владельцы китайских автомобилей, и собрал некую статистику — пусть и не в абсолютных цифрах, но тем не менее.
Так, реже всего обладатели машин из Поднебесной ругают марку Geely — достается разве что старым ее моделям, которые уже давно покинули рынок. Не так часто упоминаются в гневных сообщениях и Chery. По крайней мере, новыми двух-трехлетними авто покупатели в целом довольны.
Зато они активно ругают Lifan — в частности, кроссоверы X60 и X70. Мало того, что эти машины активно ржавеют, так они еще и могут «похвастать» множеством огрехов сборки. Многие также недовольны Haval H6, простившимся с Россией в минувшем году, и «вездехода» H5, который, напротив, только вернулся в нашу Необъятную. Ну и далее — все остальные, чьи продажи исчисляются жалкими десятками.
…Подводя итог, отметим, что прогресс, безусловно, наблюдается: те же Geely и Chery однозначно стали крепче и устойчивее к коррозии. Однако говорить о полной победе над проблемой пока не приходится — нужно время, чтобы убедиться в том, что новые решения китайских автостроителей действительно приносят плоды.