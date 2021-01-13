Sony выпустила электрический спорткар со встроенным PlayStation

Компания Sony выпустила на дороги общего пользования автомобиль, имеющий 40 сенсорных дисплеев, а также умеющий ездить без участия водителя. И при всем при этом машина электрическая, да еще и понимающая жесты и голос.

Помимо прочего, японцы интегрировали в салон мултимедиа-комплекс и тачпадом во всю переднюю панель, позволяющий играть в видеоигры посредством джойстиков от PlayStation.

Вот только на ходу лучше этого не делать — спортивный электромобиль выстреливает до первой сотки с места за 4,8 секунды, а его пиковая скорость ограничивается отметкой в 240 км/ч. Полноприводный Sony Vision-S оснащен парой электромоторов, выдающих 544 л. с. мощности. Согласитесь, тут уж не до игрушек.