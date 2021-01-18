5 самых народных хетчбэков в России

Для того, чтобы понять, какие же автомобили стали самыми востребованными в России, мы взяли отчет Ассоиации европейского бизнеса (АЕБ), а также воспользовались некоторыми данными агентства «Автостат».
По цифрам продаж видно, что наиболее популярным «хэтчем» оказался лифтованный Kia Rio X-Line, который в конце 2020 года корейцы поменяли на Rio X. Модель сохранила габариты и клиренс в 195 мм, а вот дизайн бамперов и решетки радиатора изменился.
Так, за 9 месяцев 2020 года модель разошлась тиражом 28 500 экземпляров. За последние же месяцы прошлого года корейцы реализовали 77 878 авто семейства Rio. Напомним, что в настоящее время в него входит седан и хетчбэк Rio X, а также Rio X-Line, остатки которых до сих пор продают дилеры.
На втором месте расположились «французы» с хетчбэками Sandero и Sandero Stepway. Эти доступные машины купили 23 611 человек. В конце прошлого года лифтованные версии немного освежили. Появилась возможность заказать машины в новом серебристом цвете. А логотип на решетке радиатора украсила глянцевая окантовка в фирменном стиле Renault.
Замыкает тройку лидеров тольяттинская лифтованная модель LADA XRAY, которую часто называют «недокроссовером». Видимо потому, что она действительно смахивает на компактный SUV, да и дорожный просвет у нее неплохой — 195 мм.
За 11 месяцев 2020 года LADA XRAY и ее более дорогую версию XRAY Cross приобрели 17 248 покупателей. Это очень неплохо для машины, которую в модельном ряду «Лады» можно назвать нишевой.
На четвертой строчке рейтинга расположился Kia Ceed. За отчетный период модель разошлась в количестве 9094 экземпляра, а пятую строчку рейтинга занял Datsun Mi-Do, по которому мы уже успели справить панихиду. Дело в том, что весной этого года машина покинет российский рынок, да и сам бренд уходит из нашей страны. Что касается производства машин, то оно завершено в декабре. Тем не менее, в ушедшем году этот русско-японский хетчбэк приобрели 1854 покупателя.