5 самых народных хетчбэков в России

Для того, чтобы понять, какие же автомобили стали самыми востребованными в России, мы взяли отчет Ассоиации европейского бизнеса (АЕБ), а также воспользовались некоторыми данными агентства «Автостат».



По цифрам продаж видно, что наиболее популярным «хэтчем» оказался лифтованный Kia Rio X-Line, который в конце 2020 года корейцы поменяли на Rio X. Модель сохранила габариты и клиренс в 195 мм, а вот дизайн бамперов и решетки радиатора изменился.

Так, за 9 месяцев 2020 года модель разошлась тиражом 28 500 экземпляров. За последние же месяцы прошлого года корейцы реализовали 77 878 авто семейства Rio. Напомним, что в настоящее время в него входит седан и хетчбэк Rio X, а также Rio X-Line, остатки которых до сих пор продают дилеры.

На втором месте расположились «французы» с хетчбэками Sandero и Sandero Stepway. Эти доступные машины купили 23 611 человек. В конце прошлого года лифтованные версии немного освежили. Появилась возможность заказать машины в новом серебристом цвете. А логотип на решетке радиатора украсила глянцевая окантовка в фирменном стиле Renault.