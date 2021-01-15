5 самых востребованных в России немецких кроссоверов

Автоконцерны из страны, которая традиционно является локомотивом европейской экономики, производят в основном премиальные автомобили. Из «народных» марок на российском рынке есть Volkswagen и недавно вернувшийся Opel, однако цены на модели не назовешь совсем уж доступными. Тем не менее, «немцев» наши люди любят, и сильнее всего эта любовь распространяется на Volkswagen Tiguan. По данным АЕБ, за 11 месяцев прошлого года кроссовер приобрели 30 299 человек, что делает его одним из самых популярных SUV и уж точно самым востребованным в нашей пятерке.
Что касается «Опеля», то в прошлом году компания вывела на рынок кроссовер Grandland X. Модель собирают в Германии, потому цена зависит от курсовых колебаний, вот она и получается немаленькой. В базовой версии машина стоит от 1 989 900 рублей, да и имидж «возвращенца» пока заставляет покупателей лишь присматриваться к новичку рынка. В результате за 11 месяцев 2020 года удалось реализовать всего 105 машин.
Второе место по продажам занял более дорогой и престижный BMW X5. Он совмещает в себе отличные драйверские таланты, высочайший уровень комфорта, плюс богатый набор всевозможных электронных ассистентов. За отчетный период этот автомобиль разошелся тиражом 5336 экземпляров.
На третьем месте еще один представитель «клана» Volkswagen — кроссовер Touareg с результатом 4366 проданных машин. Это уже далеко не народный автомобиль, так как цена начинается от 4 536 000 рублей. Его надо сравнивать с продукцией большой немецкой тройки. Как видно по результатам продаж, этой тройке он не уступает.
На четвертой позиции обосновался Mercedes-Benz GLE, который в 2020 году выбрали 2852 покупателя. В основе модели лежит модульная платформа Mercedes High Architecture (MHA), которая позволила увеличить колесную базу на целых 80 мм, что в свою очередь, благоприятно отразилось на размере салона. В богатом списке оснащения модели — мультимедиа-система MBUX с экраном диагональю 12,3 дюйма, камеры кругового обзора, спортивные кресла и другие «плюшки».
Замыкает пятерку — Audi Q7, который за 11 месяцев 2020 года приобрели 2772 покупателя. После рестайлинга 2019 года машина получила салон в стиле старшего Q8. Отныне внутри — царство сенсорных дисплеев, а место аналоговых приборов занял уже ставший привычным «виртуальный кокпит». Видимо это и привлекает к кроссоверу почитателей марки.