5 самых востребованных в России немецких кроссоверов

Фото из открытых источников
Кроссоверы немецких брендов недешевы, да и дилеры редко предлагают на них скидки. Этого не требуется, ведь машины и так хорошо продаются. А для многих настоящий «немец» — мечта всей жизни. О том, какие модели Made in Germany стали самыми популярными у наших покупателей, рассказывает портал «АвтоВзгляд».

Автоконцерны из страны, которая традиционно является локомотивом европейской экономики, производят в основном премиальные автомобили. Из «народных» марок на российском рынке есть Volkswagen и недавно вернувшийся Opel, однако цены на модели не назовешь совсем уж доступными. Тем не менее, «немцев» наши люди любят, и сильнее всего эта любовь распространяется на Volkswagen Tiguan. По данным АЕБ, за 11 месяцев прошлого года кроссовер приобрели 30 299 человек, что делает его одним из самых популярных SUV и уж точно самым востребованным в нашей пятерке.

Что касается «Опеля», то в прошлом году компания вывела на рынок кроссовер Grandland X. Модель собирают в Германии, потому цена зависит от курсовых колебаний, вот она и получается немаленькой. В базовой версии машина стоит от 1 989 900 рублей, да и имидж «возвращенца» пока заставляет покупателей лишь присматриваться к новичку рынка. В результате за 11 месяцев 2020 года удалось реализовать всего 105 машин.

Второе место по продажам занял более дорогой и престижный BMW X5. Он совмещает в себе отличные драйверские таланты, высочайший уровень комфорта, плюс богатый набор всевозможных электронных ассистентов. За отчетный период этот автомобиль разошелся тиражом 5336 экземпляров.

Фото из открытых источников

На третьем месте еще один представитель «клана» Volkswagen — кроссовер Touareg с результатом 4366 проданных машин. Это уже далеко не народный автомобиль, так как цена начинается от 4 536 000 рублей. Его надо сравнивать с продукцией большой немецкой тройки. Как видно по результатам продаж, этой тройке он не уступает.

На четвертой позиции обосновался Mercedes-Benz GLE, который в 2020 году выбрали 2852 покупателя. В основе модели лежит модульная платформа Mercedes High Architecture (MHA), которая позволила увеличить колесную базу на целых 80 мм, что в свою очередь, благоприятно отразилось на размере салона. В богатом списке оснащения модели — мультимедиа-система MBUX с экраном диагональю 12,3 дюйма, камеры кругового обзора, спортивные кресла и другие «плюшки».

Замыкает пятерку — Audi Q7, который за 11 месяцев 2020 года приобрели 2772 покупателя. После рестайлинга 2019 года машина получила салон в стиле старшего Q8. Отныне внутри — царство сенсорных дисплеев, а место аналоговых приборов занял уже ставший привычным «виртуальный кокпит». Видимо это и привлекает к кроссоверу почитателей марки.

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15 января 2021
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