5 самых востребованных в России немецких кроссоверов

Автоконцерны из страны, которая традиционно является локомотивом европейской экономики, производят в основном премиальные автомобили. Из «народных» марок на российском рынке есть Volkswagen и недавно вернувшийся Opel, однако цены на модели не назовешь совсем уж доступными. Тем не менее, «немцев» наши люди любят, и сильнее всего эта любовь распространяется на Volkswagen Tiguan. По данным АЕБ, за 11 месяцев прошлого года кроссовер приобрели 30 299 человек, что делает его одним из самых популярных SUV и уж точно самым востребованным в нашей пятерке.

Что касается «Опеля», то в прошлом году компания вывела на рынок кроссовер Grandland X. Модель собирают в Германии, потому цена зависит от курсовых колебаний, вот она и получается немаленькой. В базовой версии машина стоит от 1 989 900 рублей, да и имидж «возвращенца» пока заставляет покупателей лишь присматриваться к новичку рынка. В результате за 11 месяцев 2020 года удалось реализовать всего 105 машин.

Второе место по продажам занял более дорогой и престижный BMW X5. Он совмещает в себе отличные драйверские таланты, высочайший уровень комфорта, плюс богатый набор всевозможных электронных ассистентов. За отчетный период этот автомобиль разошелся тиражом 5336 экземпляров.