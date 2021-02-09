Стартовали российские продажи Lexus ES с умными опциями

Lexus объявил начале продаж на российском рынке седана Lexus ES с новыми телематическими функциями — Lexus Connected Service. Сервис собирает данные об автомобиле и передает их в мобильное приложение Lexus Link.

Такое оснащение уже доступно для всех комплектаций Lexus ES. В ближайшем будущем Lexus Connected Service станет предлагаться и для других моделей бренда.

Lexus Connected Services предоставляет пользователю на 10-летний срок следующие функции: точка доступа Wi-Fi, обеспечивающая подключение к интернету водителя и пассажиров, поиск машины на парковке, хранение детальной истории поездок, запись онлайн на техобслуживание, аварийный ассистент, фиксирующий момент повреждения автомобиля во время движения, предупреждение о технических неполадках, контроль заряда аккумулятора и другие.