Bentley сделала самый совершенный 12-цилиндровый двигатель в истории

Представители британского бенда нескромно называют свое творение «самым совершенным 12-цилиндровым двигателем в истории». У кроссовера Bentayga он выдает максимум 635 л. с. мощности и 900 Н·м момента. Но для модели Bacalar создан более производительный вариант.

Напомним, что Bacalar был разработанный специалистами подразделения Mulliner, чтобы возродить старую традицию постройки индивидуальных машин. Тираж модели составит всего 12 машин, а все экземпляры оказались раскуплены еще до официальной премьеры.

И еще одна новость из мира дорогих авто. Показав модель Senat на Московском автосалоне 2018 года, марка Aurus затем взяла паузу. И вот, как стало известно порталу «АвтоВзгляд», вскоре мы увидим товарные машины, притом Aurus Senat будет стоить дешевле, чем Rolls-Royce Ghost.