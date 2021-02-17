Власти будут ставить машины на штрафстоянки из-за сколов на бампере

Но и это еще цветочки (хотя, казалось бы, куда уж дальше): запрещать скоро станут и эксплуатацию транспортных средств с неработающей штатной навигационной системой. Как поломка «электронного путеводителя» может привести к ДТП, чиновники не поясняют, но если машину и с этой неисправностью отловят сотрудники ГИБДД — ее владельцу придется несладко.

И в первом, и во втором (а так же ряде других, столь же сомнительных с точки зрения здравого смысла) случаях, водитель будет обязан в течение 72 часов устранить неисправность, а затем вновь пройти техосмотр. Кстати, и в сервис, и на пункт ТО ехать своим ходом запрещено — только на эвакуаторе.

А коли гражданин не уложится в отведенный срок и вновь будет пойман гаишником с той же неисправленной неисправностью — машину уволокут на штрафстоянку. Как, кстати, в этом случае ее ремонтировать, до сих пор — хотя сомнительные новации начнут действовать уже с 1 июня 2021 года.

А подробнее об этой проблеме и вариантах ее решения вы можете узнать в очередном выпуске нашего подкаста.