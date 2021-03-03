АВТОВАЗ решил доработать LADA XRAY

Удивительно, но до сих пор багажные рейлинги полагались лишь «приподнятой» LADA XRAY Cross. Однако сейчас российский автогигант решил исправить эту оплошность, внедрив эту багажную систему для всех без исключения машин — во всяком случае, об этом сообщает AvtoVAZ News.

Этот же источник анонсирует 8-дюймовый экран и медиасистему «Яндекс.Авто» для топовых модификаций модели. Сейчас крутую «мультимедийку» можно получить, лишь выбрав специальное исполнение Black или Instinct.

Кстати, есть мнение, будто автомобилям LADA не под силу покорить женское сердце. Однако сие заблуждение ошибочно, и портал «АвтоВзгляд» решил это доказать как раз на примере приподнятого хетчбэка LADA XRAY Cross.