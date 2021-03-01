5 причин, почему дисковые тормоза уступают барабанным

«Барабаны» продолжают ставить на заднюю ось многих машин. При этом «бывалые» водители считают их неэффективными. Да и маркетологи быстро поняли, что если у автомобиля сзади дисковые тормоза, то сей факт воспринимается покупателями как достоинство автомобиля, и начали предлагать их в качестве опции. Давайте разберемся, стоит ли переплачивать и так ли плохи «барабаны».

На самом деле у барабанных тормозов есть ряд несомненных плюсов. Например, они отлично защищены от внешних воздействий, поэтому их и ставят на заднюю ось, ведь назад летит очень много грязи. А если «барабаны» поменять на «диски», то последние будут быстрее изнашиваться. Особенно внутренняя часть дисков, ведь ее просто бомбардируют камни и пескоструй. Да и колодки придется менять чаще. То есть владелец больше заплатит за обслуживание на сервисе. Еще один нюанс: если проехать по ледяной луже, диски могут пойти винтом, а вот «барабанам» ничего не будет.

Третий несомненный плюс «классических» механизмов в том, что у них высокое тормозное усилие. Закрытая конструкция позволяет сделать площадь трения колодок о поверхность барабана очень большой. А это повышает эффективность торможения. Поэтому «барабаны» замедляют автомобиль не хуже, чем дисковые тормозные механизмы.