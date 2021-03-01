5 причин, почему дисковые тормоза уступают барабанным

«Барабаны» продолжают ставить на заднюю ось многих машин. При этом «бывалые» водители считают их неэффективными. Да и маркетологи быстро поняли, что если у автомобиля сзади дисковые тормоза, то сей факт воспринимается покупателями как достоинство автомобиля, и начали предлагать их в качестве опции. Давайте разберемся, стоит ли переплачивать и так ли плохи «барабаны».
На самом деле у барабанных тормозов есть ряд несомненных плюсов. Например, они отлично защищены от внешних воздействий, поэтому их и ставят на заднюю ось, ведь назад летит очень много грязи. А если «барабаны» поменять на «диски», то последние будут быстрее изнашиваться. Особенно внутренняя часть дисков, ведь ее просто бомбардируют камни и пескоструй. Да и колодки придется менять чаще. То есть владелец больше заплатит за обслуживание на сервисе. Еще один нюанс: если проехать по ледяной луже, диски могут пойти винтом, а вот «барабанам» ничего не будет.
Третий несомненный плюс «классических» механизмов в том, что у них высокое тормозное усилие. Закрытая конструкция позволяет сделать площадь трения колодок о поверхность барабана очень большой. А это повышает эффективность торможения. Поэтому «барабаны» замедляют автомобиль не хуже, чем дисковые тормозные механизмы.
Оттого на многих бюджетных машинах барабанные тормоза до сих пор в ходу. Народным малолитражкам просто не нужны высокоэффективные «машинки», чтобы осаживать автомобиль с больших скоростей. При этом не так страшен и риск перегрева тормозов, ведь народные автомобили чаще ездят по городу, где скорости небольшие.
Не будем забывать и про то, что колодки у «барабанов» изнашиваются медленнее, поэтому первые владельцы автомобилей, как правило, не задумываются об их замене. Кстати, колодки могут «ходить» более 70 000 км, в то время как запчасти для дисковых тормозов не выдерживают и 30 000 км. Так что экономным людям стоит задуматься.
Не станем обходить стороной и тот факт, что в «барабанах» скапливаются продукты износа и тогда эффективность замедления падает. При этом давайте помнить, что если продувать механизмы воздухом на каждом техобслуживании, всю грязь можно быстро удалить. А вот дисковые механизмы нуждаются в регулярной чистке и смазке. Отсюда и повышенная стоимость их обслуживания.