АВТОВАЗ снова доработал многострадальный «робот»

Как уверяет пресс-служба российского автогиганта, обновленная трансмиссия АМТ отличается повышенной надежностью и быстродействием. За счет нового алгоритма переключение передач происходит на 30% быстрее. То есть приверженцы классического «автомата» не должны заметить разницы, но при этом расход топлива будет значительно ниже, на уровне «механики».

Кроме того, у «робота» появился удобный зимний режим, который позволяет стартовать сразу со второй передачи.

Первым доработанную трансмиссию примерил LADA XRAY. Со 106-сильным мотором двухпедальную версию можно купить за 805 900 рублей. Для сравнения, машина, оснащенная двигателем 1.8 обойдется на 20 000 дороже.

И еще АВТОВАЗ создал новую мультимедийную систему LADA EnjoY Pro, которая была разработана с учетом пожеланий потребителей.