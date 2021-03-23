Нефтяники пообещали правительству еще больший скачок цен на бензин

С начала 2021 года литр бензина на АЗС страны подорожал уже на 8%, а НТС в своем обращении к премьеру утверждает, что такими темпами автомобилистам придется покупать топливо еще на 14% дороже. Сейчас, в среднем по стране, цены на бензин марки Аи-92 достигли 44,51 рублей/литр, а бензина Аи-95 — 48,12 рублей/литр. Если состоится предрекаемый рост, то даже самый дешевый «92-й» уверенно перевалит планку в 50 рублей, а более дорогие виды горючего нацелятся уже в сторону 60-и рублей/литр.

НТС утверждает, что «с 1 января 2021 года были увеличены параметры формулы расчета демпфирующих надбавок к возвратному акцизу для автобензина и дизельного топлива. Рост налоговой нагрузки на внутренний рынок повышает нетбэки. А это стимулирует экспортные и дестимулирует внутренние поставки». В условиях традиционного весеннего роста спроса на моторное топливо, сообщает РИА Новости, «увеличивается вероятность выхода за пределы инфляции».

Для остановки лезущих вверх цен, НТС предложил снизить акцизы на бензин и дизель, отменить механизм «демпфера» в отрасли и увеличить нормативы обязательных объемов реализации на бирже до 25% от производимого на НПЗ бензина и до 15% дизтоплива. Напомним, что «демпфер» цен на топливо внутри России действует так: если экспортная цена становится выше некой условной внутрироссийской, государство платит нефтекомпаниям часть этой разницы, чтобы на АЗС стране не было подорожания.