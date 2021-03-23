Нефтяники пообещали правительству еще больший скачок цен на бензин

С начала 2021 года литр бензина на АЗС страны подорожал уже на 8%, а НТС в своем обращении к премьеру утверждает, что такими темпами автомобилистам придется покупать топливо еще на 14% дороже. Сейчас, в среднем по стране, цены на бензин марки Аи-92 достигли 44,51 рублей/литр, а бензина Аи-95 — 48,12 рублей/литр. Если состоится предрекаемый рост, то даже самый дешевый «92-й» уверенно перевалит планку в 50 рублей, а более дорогие виды горючего нацелятся уже в сторону 60-и рублей/литр.
НТС утверждает, что «с 1 января 2021 года были увеличены параметры формулы расчета демпфирующих надбавок к возвратному акцизу для автобензина и дизельного топлива. Рост налоговой нагрузки на внутренний рынок повышает нетбэки. А это стимулирует экспортные и дестимулирует внутренние поставки». В условиях традиционного весеннего роста спроса на моторное топливо, сообщает РИА Новости, «увеличивается вероятность выхода за пределы инфляции».
Для остановки лезущих вверх цен, НТС предложил снизить акцизы на бензин и дизель, отменить механизм «демпфера» в отрасли и увеличить нормативы обязательных объемов реализации на бирже до 25% от производимого на НПЗ бензина и до 15% дизтоплива. Напомним, что «демпфер» цен на топливо внутри России действует так: если экспортная цена становится выше некой условной внутрироссийской, государство платит нефтекомпаниям часть этой разницы, чтобы на АЗС стране не было подорожания.
Ну а когда российские котировки становятся выше экспортных, то уже нефтяные компании отдают государству частью своих сверхприбылей от внутренних продаж топлива. Исходя из этой логики получается, что нефтяникам в любом случае экономически интереснее гнать топливо на экспорт в случае высоких мировых цен на «черное золото» в мире.
Например, как сейчас. И заодно поднять ценники на АЗС, как это происходит уже который месяц в России. Но Минэнерго такая ситуация, похоже, устраивает. Поскольку какие-то меры к стабилизации ситуации ведомство решило принять лишь с 1-го мая, а не пару месяцев назад, когда стоимость бензина и дизтоплива в России уверенно поползла вверх.
Только на майские праздники начнется корректировка «демпфера». Она, в лучшем случае, лишь приостановит рост. Вряд ли все это не понимают в Правительстве, но ничего не предпринимают. Ведь ситуация идеальна для пополнения изрядно «погрызенного» пандемией коронавируса госбюджета, поскольку порядка 75% от цены литра топлива на бензоколонке — это акцизы и налоги в пользу государства. И чем дороже этот литр продается, тем больше денег капает в казну.
А то, что таким образом опустошаются карманы не только автомобилистов, но и вообще потребителей любых товаров, перевозимых на автотранспорте, так это же дело десятое: чай, не маленькие, привыкли уж поди вынужденно делиться последним с государством…