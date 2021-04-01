В России стартовали продажи Isuzu D-Max третьего поколения

Как портал «АвтоВзгляд» уже писал ранее, Isuzu D-Max претерпел довольно много технических изменений. Он построен на абсолютно новой платформе Isuzu Dynamic Drive, его рама стала жестче и легче. Инженеры внесли корректировки в подвеску (у пикапа иные рычаги и уменьшенные углы установки заднего амортизатора), «перетряхнули» тормоза, усовершенствовали рулевое.

Было очевидно, что после всех модернизаций Isuzu D-Max прибавит в цене. Но прайсами японцы все же удивили: по сравнению с предыдущим поколением нынешнее стоит на 600 000 рублей дороже. Автомобиль в стартовой комплектации Business предлагается за 2 760 000 рублей, в то время как самое богатое исполнение с двойной кабиной, «автоматом» и пакетом «безопасных» систем IDAS просит за себя уже от 3 550 000.

В прошлом году Isuzu D-Max удалось нарастить продажи почти в два раза, но вряд ли японцы смогут похвастать хорошими результатами теперь, когда их грузовичок переплюнул по цене даже Toyota Hilux (от 2 661 000 рублей), не говоря уж о «китайцах» и бестселлере класса Mitsubishi L200 (от 2 429 000). На что надеются в Isuzu, учитывая, что пикапы итак пользуются катастрофически низким спросом в России (доля сегмента — 0,6%), непонятно…