Извините за опоздание: Isuzu D-Max третьего поколения доехал до России

Если первые два поколения пикапа создавались в тесном партнерстве Isuzu с General Motors, то к третьему приложили руку не американцы, а другие японцы — из Mazda. Они свой BT-50, построенный на базе «Ди-Макса», к слову, тоже уже представили. Да, на первый взгляд может показаться, что новый D-Max не сильно отличается от предшественника, продержавшегося на конвейере восемь лет, но на самом деле это не так.

Эта модель — первая, построенная на совершенно новой платформе Isuzu Dynamic Drive. Рама стала легче, но жестче — благодаря увеличению доли высокопрочных сталей с 30 до 46%. Применение иных креплений, как уверяют японцы, позволило снизить шумы и вибрации, а перемещение мотора ближе к салону — улучшить распределение массы.