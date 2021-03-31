Как хитроумные водители сокращают расход топлива при помощи магнитов

Двигатель расходует топливо — это факт. Однако показатели расхода топлива, которые декларируют автопроизводители в своих буклетах, рекламах и сайтах далеки от реальных. И это понятно, потому как к ним пришли, создав на испытаниях идеальнейшие условия, которые ни в жизни не создать автомобилю на дорогах общего пользования. А потому расход, который отображается на бортовых компьютерах наших с вами машин, зачастую существенно выше. Одни не обращают на это внимания, и ездят себе спокойно, наслаждаясь комфортом и динамикой. Другие пытаются всячески усовершенствовать топливную систему, чтобы снизить аппетит двигателя. В ход, разумеется, идут все средства.

Одним из таких помощников, по мнению его создателей, являются магниты, которые необходимо закрепить на топливопроводе. Минимизаторы расхода топлива, оптимизаторы, трансформаторы… — как их только не называют. Но в конечном итоге все обещают одно: экономия топлива до 30%, снижение C02 в два раза и увеличение мощности двигателя. В общем, сплошные плюсы.

Для пущей важности в инструкции по применению пишут, что магниты рекомендованы для использования на легковых и грузовых автомобилях, а также сельхозтехнике и мотоциклах, да еще на огромном количестве техники, которую мы с вами используем в хозяйстве. Впрочем, о том, кто дает такие рекомендации там, разумеется, ни слова. Но производители с уверенностью заявляют, что чудо-магниты прошли аттестацию и проверки именитыми автостроителями. Ну, как тут не поверить?