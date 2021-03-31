Как хитроумные водители сокращают расход топлива при помощи магнитов

Двигатель расходует топливо — это факт. Однако показатели расхода топлива, которые декларируют автопроизводители в своих буклетах, рекламах и сайтах далеки от реальных. И это понятно, потому как к ним пришли, создав на испытаниях идеальнейшие условия, которые ни в жизни не создать автомобилю на дорогах общего пользования. А потому расход, который отображается на бортовых компьютерах наших с вами машин, зачастую существенно выше. Одни не обращают на это внимания, и ездят себе спокойно, наслаждаясь комфортом и динамикой. Другие пытаются всячески усовершенствовать топливную систему, чтобы снизить аппетит двигателя. В ход, разумеется, идут все средства.
Одним из таких помощников, по мнению его создателей, являются магниты, которые необходимо закрепить на топливопроводе. Минимизаторы расхода топлива, оптимизаторы, трансформаторы… — как их только не называют. Но в конечном итоге все обещают одно: экономия топлива до 30%, снижение C02 в два раза и увеличение мощности двигателя. В общем, сплошные плюсы.
Для пущей важности в инструкции по применению пишут, что магниты рекомендованы для использования на легковых и грузовых автомобилях, а также сельхозтехнике и мотоциклах, да еще на огромном количестве техники, которую мы с вами используем в хозяйстве. Впрочем, о том, кто дает такие рекомендации там, разумеется, ни слова. Но производители с уверенностью заявляют, что чудо-магниты прошли аттестацию и проверки именитыми автостроителями. Ну, как тут не поверить?
Если реклама сработала, покупателю рекомендуют тщательно подбирать количество магнитов в зависимости от объема двигателя. А можно взять один, но большой. Ну, чтобы уж наверняка все улучшил, видимо. Некоторые автовладельцы умудряются вешать сразу по несколько магнитов. Благо, что устанавливаются все эти «приблуды» очень легко.
Для этого не нужно ничего сверлить, ломать, загибать, вносить изменения в топливную систему. Магниты попросту «обнимают» топливопроводные трубки, и скручиваются болтиками либо жгутами. Однако, без определенных манипуляций, которые необходимо произвести, прежде чем насладиться экономичностью двигателя, их волшебное действие не начнется.
В качестве рекомендации, которая прилагается к данной продукции: перед установкой магнитов автовладельцу советуют произвести регулировку клапанов, отрегулировать зажигание, поменять топливный фильтр, настроить подачу топлива в инжекторах и добавить кислорода для карбюраторов. А можно и вовсе промыть топливную систему и двигатель. Но позвольте, если все это сделать, то расход естественным образом снизится. И причем тогда здесь магниты?
Не причем! Все, что они могут — это теоретически отловить в топливопроводных трубках металлическую стружку. Но у вас же в бензобаке не слесарный цех. Да и готовы ли вы ради одной соринки, разбирать топливную систему, промывать какие-то трубки? В общем, лохотрон и развод автомобилистов во всей красе. Если уж и хочется сэкономить, то не стоит с пробуксовками стартовать со светофоров, и ездить по трассе с утопленной в пол педалью газа. Заправляйтесь качественным бензином. И выбирайте не пробочные маршруты. Более продвинутый уровень — заменить топливную систему двигателя на менее производительную.