Почему россияне боятся ездить на Украину на личном автомобиле

Фото: Вячеслав Василенко
До недавних пор погранпосты, отделяющие Россию от соседней Украины, вызывали недовольство автопутешественников — вечные очереди, дотошный контроль и коррупция. Сейчас — ввиду специфических политотношений между странами — границы пустуют. О нюансах перехода русско-украинского кордона в нынешних реалиях, расскажет портал «АвтоВзгляд».

Для начала, пожалуй, стоит напомнить, что автомобильных переходов на территорию Незалежной с нашей стороны немало. Самые популярные из них — таможенный пункт «Бачевск-Троебортное» на Киевском шоссе, «Ломаковка-Николаевка» в Стародубском районе Брянской области и знаменитый пост «Три сестры», ставший точкой соприкосновения трех стран — России, Белоруссии и Украины. Разумеется, можно на своих колесах въехать на Украину и через братскую Беларусь, но вопросов у пограничников, поверьте, возникнет гораздо больше.

Пересечь русско-украинскую границу мы решили на таможне «Новые Юрковичи-Сеньковка». С учетом того, что в Беларусь народ едет через Брянскую или Смоленскую области напрямую, причем редко с принудительной остановкой на границе, здесь очередь лишь из тех, кто не испугался зомбирующего сознание телевизора и все же решился навестить Украину. Оттого и дороги в окрестностях не радуют достойного качества покрытием. Еще бы, а для кого их делать? Ведь очередь тут — формальная. С пять-семь большегрузов, да две легковушки. Как видно, желающих посетить воюющих соседей не шибко много.

Фото: Вячеслав Василенко

Российские таможенники требуют доверенность на автомобиль несмотря на то, что для езды внутри страны она, напомним, не нужна. Хорошо, что еще не просят ее на разных языках, а лишь на родном.

Все вещи из салона и багажного отсека придется вытащить на улицу — вне зависимости от погодных условий. Машину досматривают точечно, в том числе и под днищем. Багаж могут выборочно попросить открыть и выложить содержимое. Обязательно спрашивают про наличие запасного колеса. Неужели так переживают, чтобы мы доехали до места назначения и нигде не останавливались? Правда, о конечной точке поездки нас так и не спросили. Хотя понятно, что в Европу мы попали бы и через Беларусь… В общем, контроль пройден за 40 минут.

Привет, Украина. Точнее, погранзона, в которую запускают строго по четыре автомобиля в коридор. На дворе 21 век, помните? Но не здесь. Шлагбаум тут человек в форме открывает вручную — никакой автоматики. Самой обычной шариковой ручкой вписывает регистрационный знак транспортного средства в какой-то журнал! Вы только представьте: у нас электронные ОСАГО, ПТС и он-лайн записи к врачу, а у российских школьников давно нет бумажных дневников — все через интернет. Но здесь порядок, который не сломать. Только руками и только ручкой. Но зато — внимание! — с оружием наперевес. Неужели и правда — воюют?

Фото: Вячеслав Василенко

Впрочем, дальше все выглядит куда миролюбивее. На втором КПП попросят паспорта. Естественно, заграничные. А еще поинтересуются, куда вы следуете и к кому. Но вопросов, зачем и почему едете, мы так и не дождались. Да, даже несмотря на страшилки про беспредел украинской таможни.

Правда, без расширения геморроидальных вен не обошлось. В очередном окошке служивому не понравилась доверенность на автомобиль. Видите ли, по местным законам она должна быть составлена иначе. Но как — пояснить отказался. Зато с улыбкой намекнул, что можно проехать и вовсе без документа. Только неплохо бы показать не «Зеленую карту», а золотую. Ну, или хотя бы завернуть в эту самую «Гринкарту» зеленых. На худой конец — деревянных.

В общем, пара тысяч рублей — и проезжай хоть с бумагами, хоть без. Теперь понятно, почему на Украине так много угнанных автомобилей. Причем, не только из России. В финале — формальный досмотр личных вещей, и спустя 45 минут мы на украинской территории.

Фото: Вячеслав Василенко

Дороги в Незалежной, особенно региональные — слегка «убитые», но много лучше, чем 10 лет назад. Чего нельзя сказать об автопарке. Здесь до сих пор в почете непобедимые русские «Жигули» и изрядно уставшие иномарки.

Камеры, фиксирующие нарушения ПДД, кое-где присутствуют, но внимания на них почти никто не обращает. Вероятно, на Украине до сих пор не отлажена система автоматической рассылки и списывания штрафов. Похоже, проблемы у местных автовладельцев возникают лишь при продаже-перерегистрации транспортных средств, когда — хочешь-не хочешь — а оплатить штрафы придется.

То же самое касается и парковок. Знаки, запрещающие стоянку-остановку — есть, предупреждающие об эвакуации — тоже, а вот самой эвакуации нет. Прежде всего, об этом свидетельствуют усыпанные автомобилями газоны, тротуары, да и вообще любые места, где можно хоть как-нибудь припарковать машину.

Что уж там говорить, если на Украине больше не существует даже дорожной автоинспекции. Да-да, от ДАИ не осталось и следа. За все в стране нынче отвечает обычная полиция. Или, наверное, лучше так: просто полиция.

Фото: Вячеслав Василенко

Несколько раз нам попадались представители правопорядка, курсирующие по дорогам на гибридных Toyota Prius. По словам местных «рулевых», чаще всего они останавливают в случае какого-либо нарушения. А так — хоть целый багажник запрещенных веществ вези — дела до тебя нет.

Сами же водители-аборигены довольно вежливы: охотно пропускают, благодарят «аварийками» и дальним светом. Но ездят при этом — мама, не горюй! По городу под 100 км/ч — обычное дело. Красный свет — нет, не видели. На «встречку» через сплошную — за милую душу. Если Москва, к примеру, едет агрессивно, динамично, но предсказуемо, то Киев — аналогично, но алогично.

Приходится думать во время пути за всех, кто находится неподалеку. В противном случае, есть риск легко угодить в ДТП. Кстати, аварии тут — дело не частое, но если они случаются, то прям на все деньги. Еще бы, при такой езде — и без мяса, и металлолома.

Бензин и дизельное топливо на Украине стоит так же, как в Европе. А это почти вдвое больше, чем в России. Судите сами: АИ-95 в переводе на наши деньги обойдется в 80 рублей за литр, а дизель — целых 85. Как вы думаете, чье топливо разливают на местных АЗС?

  • Фото: Вячеслав Василенко
  • Фото: Вячеслав Василенко
Фото: Вячеслав Василенко

Вдоволь исколесив Киевскую и Черниговкую области, наш разнополый и разнофамильный экипаж помчал в сторону дома. Возвращаться решили через Бачевск, что выводит на Москву прямиком по М3 «Украина».

И что вы думаете? Все те же три-четыре машины и 45 минут времени. Только вещички из багажника на выезде из страны смотрят более досконально. А вдруг везете горилку, сало или какую другую «санкционку»? Справедливости ради стоит сказать, что 1 января 2019 года украинцы дополнили список запрещенных к вывозу из страны товаров, включая целую россыпь продуктов животного и растительного происхождения. Впрочем, пару фирменных «Киевских» тортов производства фабрики бывшего президента Незалежной Петра Порошенко мы провезли, даже не пряча их в бензобак с двойным дном.

А чтобы вновь не возникло проблем с доверенностью, мы на всякий случай заверили ее у местного нотариуса. Российская же сторона вообще не смотрела багаж, пожелав счастливого пути с улыбками и возгласами «наши в городе».

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16 ноября 2019
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