Почему россияне боятся ездить на Украину на личном автомобиле

Российские таможенники требуют доверенность на автомобиль несмотря на то, что для езды внутри страны она, напомним, не нужна. Хорошо, что еще не просят ее на разных языках, а лишь на родном.

Все вещи из салона и багажного отсека придется вытащить на улицу — вне зависимости от погодных условий. Машину досматривают точечно, в том числе и под днищем. Багаж могут выборочно попросить открыть и выложить содержимое. Обязательно спрашивают про наличие запасного колеса. Неужели так переживают, чтобы мы доехали до места назначения и нигде не останавливались? Правда, о конечной точке поездки нас так и не спросили. Хотя понятно, что в Европу мы попали бы и через Беларусь… В общем, контроль пройден за 40 минут.

Привет, Украина. Точнее, погранзона, в которую запускают строго по четыре автомобиля в коридор. На дворе 21 век, помните? Но не здесь. Шлагбаум тут человек в форме открывает вручную — никакой автоматики. Самой обычной шариковой ручкой вписывает регистрационный знак транспортного средства в какой-то журнал! Вы только представьте: у нас электронные ОСАГО, ПТС и он-лайн записи к врачу, а у российских школьников давно нет бумажных дневников — все через интернет. Но здесь порядок, который не сломать. Только руками и только ручкой. Но зато — внимание! — с оружием наперевес. Неужели и правда — воюют?