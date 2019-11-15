Почему россияне боятся ездить на Украину на личном автомобиле

Для начала, пожалуй, стоит напомнить, что автомобильных переходов на территорию Незалежной с нашей стороны немало. Самые популярные из них — таможенный пункт «Бачевск-Троебортное» на Киевском шоссе, «Ломаковка-Николаевка» в Стародубском районе Брянской области и знаменитый пост «Три сестры», ставший точкой соприкосновения трех стран — России, Белоруссии и Украины. Разумеется, можно на своих колесах въехать на Украину и через братскую Беларусь, но вопросов у пограничников, поверьте, возникнет гораздо больше.
Пересечь русско-украинскую границу мы решили на таможне «Новые Юрковичи-Сеньковка». С учетом того, что в Беларусь народ едет через Брянскую или Смоленскую области напрямую, причем редко с принудительной остановкой на границе, здесь очередь лишь из тех, кто не испугался зомбирующего сознание телевизора и все же решился навестить Украину. Оттого и дороги в окрестностях не радуют достойного качества покрытием. Еще бы, а для кого их делать? Ведь очередь тут — формальная. С пять-семь большегрузов, да две легковушки. Как видно, желающих посетить воюющих соседей не шибко много.
Российские таможенники требуют доверенность на автомобиль несмотря на то, что для езды внутри страны она, напомним, не нужна. Хорошо, что еще не просят ее на разных языках, а лишь на родном.
Все вещи из салона и багажного отсека придется вытащить на улицу — вне зависимости от погодных условий. Машину досматривают точечно, в том числе и под днищем. Багаж могут выборочно попросить открыть и выложить содержимое. Обязательно спрашивают про наличие запасного колеса. Неужели так переживают, чтобы мы доехали до места назначения и нигде не останавливались? Правда, о конечной точке поездки нас так и не спросили. Хотя понятно, что в Европу мы попали бы и через Беларусь… В общем, контроль пройден за 40 минут.
Привет, Украина. Точнее, погранзона, в которую запускают строго по четыре автомобиля в коридор. На дворе 21 век, помните? Но не здесь. Шлагбаум тут человек в форме открывает вручную — никакой автоматики. Самой обычной шариковой ручкой вписывает регистрационный знак транспортного средства в какой-то журнал! Вы только представьте: у нас электронные ОСАГО, ПТС и он-лайн записи к врачу, а у российских школьников давно нет бумажных дневников — все через интернет. Но здесь порядок, который не сломать. Только руками и только ручкой. Но зато — внимание! — с оружием наперевес. Неужели и правда — воюют?
Впрочем, дальше все выглядит куда миролюбивее. На втором КПП попросят паспорта. Естественно, заграничные. А еще поинтересуются, куда вы следуете и к кому. Но вопросов, зачем и почему едете, мы так и не дождались. Да, даже несмотря на страшилки про беспредел украинской таможни.
Правда, без расширения геморроидальных вен не обошлось. В очередном окошке служивому не понравилась доверенность на автомобиль. Видите ли, по местным законам она должна быть составлена иначе. Но как — пояснить отказался. Зато с улыбкой намекнул, что можно проехать и вовсе без документа. Только неплохо бы показать не «Зеленую карту», а золотую. Ну, или хотя бы завернуть в эту самую «Гринкарту» зеленых. На худой конец — деревянных.
В общем, пара тысяч рублей — и проезжай хоть с бумагами, хоть без. Теперь понятно, почему на Украине так много угнанных автомобилей. Причем, не только из России. В финале — формальный досмотр личных вещей, и спустя 45 минут мы на украинской территории.
Дороги в Незалежной, особенно региональные — слегка «убитые», но много лучше, чем 10 лет назад. Чего нельзя сказать об автопарке. Здесь до сих пор в почете непобедимые русские «Жигули» и изрядно уставшие иномарки.
Камеры, фиксирующие нарушения ПДД, кое-где присутствуют, но внимания на них почти никто не обращает. Вероятно, на Украине до сих пор не отлажена система автоматической рассылки и списывания штрафов. Похоже, проблемы у местных автовладельцев возникают лишь при продаже-перерегистрации транспортных средств, когда — хочешь-не хочешь — а оплатить штрафы придется.
То же самое касается и парковок. Знаки, запрещающие стоянку-остановку — есть, предупреждающие об эвакуации — тоже, а вот самой эвакуации нет. Прежде всего, об этом свидетельствуют усыпанные автомобилями газоны, тротуары, да и вообще любые места, где можно хоть как-нибудь припарковать машину.
Что уж там говорить, если на Украине больше не существует даже дорожной автоинспекции. Да-да, от ДАИ не осталось и следа. За все в стране нынче отвечает обычная полиция. Или, наверное, лучше так: просто полиция.
Несколько раз нам попадались представители правопорядка, курсирующие по дорогам на гибридных Toyota Prius. По словам местных «рулевых», чаще всего они останавливают в случае какого-либо нарушения. А так — хоть целый багажник запрещенных веществ вези — дела до тебя нет.
Сами же водители-аборигены довольно вежливы: охотно пропускают, благодарят «аварийками» и дальним светом. Но ездят при этом — мама, не горюй! По городу под 100 км/ч — обычное дело. Красный свет — нет, не видели. На «встречку» через сплошную — за милую душу. Если Москва, к примеру, едет агрессивно, динамично, но предсказуемо, то Киев — аналогично, но алогично.
Приходится думать во время пути за всех, кто находится неподалеку. В противном случае, есть риск легко угодить в ДТП. Кстати, аварии тут — дело не частое, но если они случаются, то прям на все деньги. Еще бы, при такой езде — и без мяса, и металлолома.
Бензин и дизельное топливо на Украине стоит так же, как в Европе. А это почти вдвое больше, чем в России. Судите сами: АИ-95 в переводе на наши деньги обойдется в 80 рублей за литр, а дизель — целых 85. Как вы думаете, чье топливо разливают на местных АЗС?
Вдоволь исколесив Киевскую и Черниговкую области, наш разнополый и разнофамильный экипаж помчал в сторону дома. Возвращаться решили через Бачевск, что выводит на Москву прямиком по М3 «Украина».
И что вы думаете? Все те же три-четыре машины и 45 минут времени. Только вещички из багажника на выезде из страны смотрят более досконально. А вдруг везете горилку, сало или какую другую «санкционку»? Справедливости ради стоит сказать, что 1 января 2019 года украинцы дополнили список запрещенных к вывозу из страны товаров, включая целую россыпь продуктов животного и растительного происхождения. Впрочем, пару фирменных «Киевских» тортов производства фабрики бывшего президента Незалежной Петра Порошенко мы провезли, даже не пряча их в бензобак с двойным дном.
А чтобы вновь не возникло проблем с доверенностью, мы на всякий случай заверили ее у местного нотариуса. Российская же сторона вообще не смотрела багаж, пожелав счастливого пути с улыбками и возгласами «наши в городе».