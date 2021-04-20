Немцы превратили новую Audi A7 в седан

Известно, что китайские покупатели любят длиннобазные версии, вот производитель и решил порадовать поклонников марки из Поднебесной. В результате, колесная база A7L выросла почти на 10 мм — до 3026 мм, а длина седана равна 5076 мм.

Таким образом, новинка получилась короче флагманского Audi A8, но при этом совсем чуть выиграла у него в колесной базе. Что касается салона, то его полностью перенесли из A7 Sportback, так что здесь сюрпризов нет.

На старте продаж модификация будет доступна с 3-литровым бензиновым V6 мощностью 340 сил, семиступенчатым «роботом» и полным приводом.

Сейчас известно, что машину станут выпускать в Китае на совместном предприятии SAIC. Появится ли седан A7L на других рынках, пока не сообщается.