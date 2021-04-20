Sabaru дала 10-летнюю гарантию на вариаторы в России

Программа распространяется на автомобили Subaru 2010—2017 модельных годов. Если говорить конкретно, то на дополнительную гарантию могут рассчитывать владельцы Legacy / Outback 2010—2017, Forester 2013—2017, Impreza 2012, Subaru XV 2012—2017 и WRX 2015—2017.

В случае поломки частники программы CVT+ получают возможность бесплатно отремонтировать или заменить вариатор. Но для этого надо сначала зарегистрироваться на официальном сайте бренда до 30 июня 2021 года.

Защита будет действовать на протяжении 120 месяцев или 160 000 км — в зависимости от того, какое условие наступит раньше. Время отсчитывается от момента приобретения нового автомобиля у официального дилера Subaru первым собственником.

Кстати, Subaru Outback шестого поколения, представленный публике еще два года, готовится к выходу на российский рынок. Во всяком случае, в базе Росстандарта появился сертификат Одобрения типа транспортного средства (ОТТС), раскрывающий некоторые технические подробности.