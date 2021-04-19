Каких проблем ждать автовладельцу, если не чернеет моторное масло

Большинство автовладельцев напрягается, когда видит темное и почерневшее моторное масло, и пребывает в блаженной уверенности относительно хорошего состояния внутренностей двигателя, если смазка светлая, да имеет высокую степень прозрачности. На самом деле, такой подход отнюдь не всегда гарантирует благополучие силового агрегата. А иной раз вообще — катастрофически опасен.
Чтобы разобраться почему это так, нужно знать хотя бы в общих чертах вспомнить, как работает масло в моторе. Напомним, что оно состоит из основы того или иного типа (минеральной, полусинтетической, либо синтетической), в которой растворены всевозможные присадки. Причем доля последних в составе некоторых видов смазок для двигателя достигает 20% объема. При этом цвет нового моторного лубриканта обычно светло-желтый или коричневатый при обязательной прозрачности этой субстанции. Не даром создатели рекламных видео так любят использовать масло для съемок роликов про пиво — цвет и прозрачность этих совершенно разных жидкостей удивительно похожи.
Возвращаясь к моторным смазкам и их присадкам, скажем, что, грубо говоря, масляная основа отвечает за уменьшения трения между трущимися частями механизма, а присадки, помимо помощи ей в этом деле, выполняют функции предупреждения вспенивания, повышения рабочей температуры смазки, препятствования ее окислению и прочим.
И в том числе, они улучшают моющие свойства моторного масла. Дело в том, что в процессе сгорания топлива в цилиндрах неизбежно образуется копоть, нагар и прочие твердые частицы, а также продукты неизбежного угара самого масла.
Все это может оседать на поршнях, на поверхностях камеры сгорания, на клапанах, в масляных каналах блока цилиндров. Понятно, что эти отложения отнюдь не способствуют правильной работе движка. Их обилие может вызвать даже фатальную поломку силового агрегата. По этой причине так называемые моющие свойства любого моторного масла крайне важны.
И «чернота» жидкости, которую мы видим на щупе, контролируя уровень смазки в моторе, это как раз хороший признак — разумеется, если дело происходит при соблюдении интервалов замены масла и фильтра! Темный цвет лубриканта означает, что он хорошо выполняет одну из своих непосредственных обязапнностей — растворяет все эти нагары и отложения, не давая им осесть на внутренностях движка. При смене масла вся эта гадость будет благополучно удалена.
А вот если после очередной такой операции авто пробежало уже изрядное количество тысяч километров, а смазка все еще прозрачна и чиста, это означает одно: она не выполняет своих функций! Вся дрянь, образующаяся при сгорании топлива, остается в двигателе, в ускоренном темпе приближая его капитальный ремонт. Моторное масло с такими свойствами следует немедленно слить, заменить новым и больше никогда им не пользоваться!