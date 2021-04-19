Каких проблем ждать автовладельцу, если не чернеет моторное масло

Большинство автовладельцев напрягается, когда видит темное и почерневшее моторное масло, и пребывает в блаженной уверенности относительно хорошего состояния внутренностей двигателя, если смазка светлая, да имеет высокую степень прозрачности. На самом деле, такой подход отнюдь не всегда гарантирует благополучие силового агрегата. А иной раз вообще — катастрофически опасен.

Чтобы разобраться почему это так, нужно знать хотя бы в общих чертах вспомнить, как работает масло в моторе. Напомним, что оно состоит из основы того или иного типа (минеральной, полусинтетической, либо синтетической), в которой растворены всевозможные присадки. Причем доля последних в составе некоторых видов смазок для двигателя достигает 20% объема. При этом цвет нового моторного лубриканта обычно светло-желтый или коричневатый при обязательной прозрачности этой субстанции. Не даром создатели рекламных видео так любят использовать масло для съемок роликов про пиво — цвет и прозрачность этих совершенно разных жидкостей удивительно похожи.

Возвращаясь к моторным смазкам и их присадкам, скажем, что, грубо говоря, масляная основа отвечает за уменьшения трения между трущимися частями механизма, а присадки, помимо помощи ей в этом деле, выполняют функции предупреждения вспенивания, повышения рабочей температуры смазки, препятствования ее окислению и прочим.