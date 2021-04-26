Опубликовано фото нового компактного кроссовера Maserati

Фото: Motor1.com
Maserati анонсировала появление своего второго кроссовера еще в начале осени прошлого года. Машину назвали Grecale в честь средиземноморского ветра грегаль. Обещают, что премьера новинки должна пройти уже этой весной, а пока итальянцы проводят финальные тесты своей модели.

Фотошпионы «поймали» кроссовер на парковке. Пока он полностью закрыт камуфляжной пленкой, но кое-какие детали все же рассмотреть можно.

Например, у машины четко различима крупная головная оптика и широкий «зев» решетки радиатора, а на корме видны четыре патрубка выхлопной системы. Это говорит о том, что под капотом Grecale, вероятнее всего, стоит битурбированный V6 мощностью 350 л. с.

Что касается российского рынка, то новинку с большой долей вероятности привезут к нам, дабы расширить модельный ряд, ведь на данный момент итальянцы продают у нас лишь один кроссовер Levante, да два премиальных седана. Более компактный Grecale должен расширить целевую аудиторию марки и составить конкуренцию Porsche Macan.

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26 апреля 2021
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